به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان رقابتهای تورنمنت چهارجانبه چین، با ثبت سه پیروزی و یک شکست و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چین، موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.
ملیپوشان کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر صفر هنگکنگ را شکست دادند. شاگردان شهرزاد مظفر در دومین مسابقه برابر تیم میزبان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب چین شدند، اما در سومین دیدار بار دیگر برابر هنگکنگ به میدان رفتند و با پیروزی پرگل ۹ بر یک، سومین برد خود را به ثبت رساندند.
تیم ملی ایران در آخرین مسابقه این تورنمنت نیز برابر چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، اما با توجه به نتایج کسبشده و تفاضل گل بهتر، بالاتر از سایر تیمها قرار گرفت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.
در پایان این رقابتها، فاطمه رحمتی از تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت چهارجانبه چین انتخاب شد.
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