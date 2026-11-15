فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در رابطه با در خصوص تسویه بدهی بیش از ۴.۵ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی مصوبه سران قوا، اظهار کرد: در خصوص مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، با تأکید و دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است بخشی از این مطالبات در اولویت پرداخت قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت منابع و مصارف، پرداخت‌ها براساس اولویت‌بندی و رعایت اصل اهم فلاهم انجام شود.

وی افزود: همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع، با برگزاری نشست مشترک و بررسی ابعاد مختلف مسئله، درباره نحوه تأمین منابع و زمان‌بندی پرداخت باقی‌مانده مطالبات تصمیم‌گیری کنند.

تسویه باقی‌مانده مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع انجام می شود

سخنگوی دولت تأکید کرد: طبیعی است که پرداخت تعهدات مالی دولت، به‌ویژه تعهدات ارزی، مستلزم طی مراحل قانونی، بررسی‌های مالی و حسابرسی‌های مربوطه است و تسویه باقی‌مانده مطالبات نیز در چارچوب همین فرآیند انجام خواهد شد.

مهاجرانی تصریح کرد: تأکید دولت بر آن است که ضمن پایبندی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی، با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع و ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که هم حقوق فعالان اقتصادی رعایت شود و هم خللی در روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی ایجاد نشود.