به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عاجزانه گفت: به زودی برای پذیرش ایران به‌ عنوان یک کشور هسته‌ ای و پذیرفتن این وضعیت به‌ عنوان واقعیتی موجود، تحت فشارهای بین المللی قرار خواهیم گرفت.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو که نتوانسته هیچ یک از اهداف تجاوز به ایران را محقق کند و با بحران سیاسی و مشروعیت در داخل رژیم صهیونیستی مواجه است، با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران افزود: ایران در حال بازسازی برنامه هسته‌ ای خود است و تنها راه از بین بردن این تهدید، سرنگونی نظام آن است.

نتانیاهو در ادامه سخنانش که بیانگر استیصال اوست، گفت: آنها تلاش می‌ کنند با حمایت ایران، تشکیل کشور فلسطین را بر ما تحمیل کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر خواستار تشکیل دولت به اصطلاح «وحدت ملی» در اسرائیل شد، این در حالی است که گادی آیزنکوت به عنوان رقیب اصلی او تا کنون به چنین خواسته ای تن نداده است.