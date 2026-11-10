حبیب عفری‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با حضور پرشور مردم شهرستان از میدان امام خمینی (ره) به سمت چهارراه فاطمیه برگزار خواهد شد.

وی، با تاکید بر همکاری دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در برگزاری مراسم هیئت‌های مذهبی در شهرها و روستاها بیان کرد: فضا سازی محیطی بر اساس انقلاب فاطمی مورد توجه هیئت‌های مذهبی قرار دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: مراسم اجتماع فاطمیه با محوریت مردم برگزار می‌شود و در همین راستا از توان هیئات مذهبی استفاده خواهد شد.

عفری در پایان گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان، مشارکت و همکاری لازم را در برگزاری مراسم و برنامه‌ های ایام فاطمیه (س) داشته باشند.