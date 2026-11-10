به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی، بعدازظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات برگزاری چهاردهمین دوره آزمون ارتقاء درجه امدادگران و نجاتگران اظهار داشت: این آزمون با حضور بازرسان امداد و نجات و امدادگران و نجاتگران خواهر شعب جمعیت هلال‌احمر استان تهران به مدت دو روز در مجتمع امدادی و آموزشی هلال‌احمر شهریار برگزار شد.

وی افزود: امدادگران و نجاتگران پس از قبولی در آزمون‌های آمادگی جسمانی از جمله دراز و نشست، پرش طول درجا، پلانک، پرش جفت دو طرف و کوپر، در آزمون‌های مهارتی شامل جست‌وجو و نجات در کوهستان و آوار، پیش‌بیمارستانی، جست‌وجو و نجات در جاده و اسکان اضطراری شرکت کردند.