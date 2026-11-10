به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی روند تکمیل بیمارستان‌های جایگزین فاطمه زهرا (س) بوشهر، ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان عسلویه با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر و علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی در استانداری برگزار شد.

ارسلان زارع عصر سه شنبه در این نشست اظهار کرد: ارتقای زیرساخت‌های درمانی و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی از اولویت‌های مهم مدیریت استان بوشهر است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های درمانی تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم برای حفظ سلامت مردم، افزایش امید به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت سرانه تخت‌های درمانی استان بیان کرد: در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت استان ۱.۲ تخت بیمارستانی وجود دارد که با تکمیل طرح‌های بیمارستانی در دست اجرا تا پایان دولت چهاردهم به ۱.۶ تخت افزایش می‌یابد و به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.

تکمیل بیمارستان مادر و کودک بوشهر به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

زارع با اشاره به اهمیت بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س) بوشهر گفت: این پروژه در قالب بیمارستان تخصصی مادر و کودک با ظرفیت ۱۸۰ تخت بستری طراحی شده و روند اجرای آن با پیگیری‌های مستمر شتاب گرفته است.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان را حدود هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات ملی و استانی در حال تأمین است.

استاندار بوشهر همچنین از پیش‌بینی منابع مالی برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان خبر داد و تصریح کرد: بهره‌برداری از طرح‌های بیمارستانی در دست اجرا، علاوه بر افزایش سرانه تخت‌های درمانی، زمینه توسعه خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های پزشکی در استان را فراهم می‌کند.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سه پروژه بیمارستانی و راهکارهای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل آن‌ها با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.