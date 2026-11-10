به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ساوه، با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در بخش‌های مختلف جامعه فراهم کنیم.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی، بهسازی و توسعه اماکن مرتبط با شهدا و ایثارگران تأکید کرد و افزود: این اماکن باید با جلوه‌ای شایسته و شکوهی معنوی، به نمادهای ماندگار فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری تبدیل شوند.

فرماندار ویژه ساوه با بیان اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل جوان دارند، گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزشی و فرهنگی، فرهنگ ایثار و شهادت را به‌عنوان یک ارزش بنیادین در جامعه نهادینه کنیم.

حسینی همچنین تکریم و حمایت فرهنگی از ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا را از اولویت‌های مهم این شورا دانست و بر لزوم همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی شهرستان برای اجرای برنامه‌های هدفمند در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و روحیه فداکاری به نسل‌های آینده شد.