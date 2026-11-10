به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی بلالی عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای نیروی هوافضای سپاه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر اینکه اقتدار امروز کشور حاصل مجاهدت و فداکاری شهداست، اظهار کرد: نیروی هوافضای سپاه با همان اقتدار در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، مسیر دفاع از ایران را تا آخر ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: اگر شهدا نبودند ما به این مرتبه از قدرت و اقتدار نمی‌رسیدیم و امروز خود را مدیون فداکاری و ایثار آنان می‌دانیم.

وی با اشاره به ضرورت ادامه راه شهیدان افزود: باید در مسیر آنان قدم برداریم و برای تحقق اهدافی که این عزیزان جان خود را در راه آن فدا کردند، تلاش کنیم.

مشاور نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر تداوم آمادگی و اقتدار این نیرو تصریح کرد: نیروی هوافضای سپاه با همان اقتداری که در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم حاضر بود تا آخر در میدان خواهد بود و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیز حضور و حمایت خود را در صحنه ادامه دهند، افزود: ما هم در خدمت این مرز و بوم هستیم تا ایران قوی مورد نظر رهبر انقلاب محقق شود.

در ادامه این مراسم سردار علی بلالی پیام سردار سیدجواد موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قرائت کرد.