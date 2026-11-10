به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی خواستار انجام «تلاش دیپلماتیک تمام‌عیار» برای پایان دادن به مناقشه میان ایران و آمریکا شد و هشدار داد که بن‌بست «نه جنگ، نه صلح» موجب بروز خسارات اقتصادی شده است.

وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه نشست گروه- ۷ در پاریس، ضمن استقبال از ادعای شب گذشته دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا، مبنی بر بعید بودن بازگشت به عملیات‌های نظامی گسترده، و همچنین با اشاره به تلاش‌ های میانجیگرانه قطر، گفت: ما باید از بن‌بست نه جنگ، نه صلح عبور کنیم؛ وضعیتی که موجب آسیب‌ های اقتصادی عمیقی برای کشورهای ما شده است.