به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی در مناطق روستایی استان فارس گفت: در راستای تأمین برق این مناطق و ارتقای سطح رفاه ساکنان، از ابتدای سال جاری تاکنون به ۹ روستا در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برق‌رسانی شده است.

وی افزود: برای تأمین برق این روستاها، ۲۳.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف احداث و ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و بهسازی شبکه برق بیان کرد: طی این مدت ۴۳ کیلومتر از شبکه توزیع برق روستایی بهسازی شده، یک‌هزار و ۶۹۷ اصله پایه برق جابه‌جا و ۶۸ پست برق نیز تقویت و بهسازی شده است.

شفیعیان ادامه داد: با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تأمین برق پایدار و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان شهری و روستایی، ۷۰ دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف استان نصب و بهره‌برداری شده است.

برق‌رسانی به ۸۲۰ واحد مسکن ملی در فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های برق طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تاکنون زیرساخت برق‌رسانی واحدهای این طرح در هشت شهرستان از محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس فراهم شده است.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: برای تأمین برق ۸۲۰ واحد مسکن ملی، ۹.۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی احداث و ۹ دستگاه پست هوایی نصب شده است.

توزیع ۹۵۰ سامانه خورشیدی میان عشایر فارس

شفیعیان همچنین با اشاره به اجرای طرح تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل حمل برای عشایر کوچ‌رو استان فارس اظهار کرد: در راستای حمایت از جامعه عشایری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین برق خانوارهای ساکن در مناطق دور از شبکه، طی نیمه نخست امسال ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل با اعتباری بالغ بر ۴۲۷ میلیارد ریال میان خانوارهای عشایری شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت توزیع شده است.

وی سامانه‌های خورشیدی قابل حمل را راهکاری مناسب برای بهره‌مندی عشایر کوچ‌رو از انرژی پاک دانست و افزود: این طرح با اجرای شرکت توزیع نیروی برق و مشارکت خانوارهای عشایری در حال اجراست و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۷۳۰ دستگاه سامانه خورشیدی دیگر نیز به این قشر مولد تحویل داده شود.

این مقام مسئول با تشریح ویژگی‌های سامانه‌های توزیع‌شده میان عشایر گفت: این تجهیزات متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی طراحی شده و شامل یک پنل خورشیدی ۱۰۰ واتی، لامپ، کابل‌های ارتباطی، شارژر برق شهری و کیف مخصوص دستگاه است.

شفیعیان خاطرنشان کرد: وزن کم و قابلیت حمل آسان این سامانه‌ها امکان استفاده از آن‌ها را در مسیر کوچ و مناطق مختلف برای خانوارهای عشایری فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه طرح‌ها و پروژه‌های برق‌رسانی و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه افزایش آسایش و رضایت‌مندی مردم و توسعه و آبادانی مناطق روستایی بیش از پیش فراهم شود.