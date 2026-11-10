به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی تصاویری از جلسه افتتاحیه دور بیست و ششم کنست این رژیم پخش کردند که در آن «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، سخنان وی را قطع کرد.

نتانیاهو در سخنان خود به ائتلاف تغییر حمله کرد و مدعی شد که این ائتلاف می‌خواهد با حامیان تروریسم (احزاب عربی) کابینه تشکیل دهد.

بنت هم با قطع سخنان او گفت: درباره تحقیقات مربوط به شکست هفتم اکتبر و مشاوران شما که از قطر پول دریافت کردند، چه می گویید؟





در ادامه ساره نتانیاهو همسر بنیامین نتانیاهو که دوران نخست وزیری‌اش به سر آمده است، با نفتالی بنت به صورت لفظی درگیر می شود.