به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر روز ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با استقبال فعالان این حوزه و ثبت بیش از ۱۰ هزار مشارکت از سراسر کشور به پایان رسید. بر اساس آمار اعلام‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۸۶۰ ثبت‌نام برای حضور در این رویداد ملی به ثبت رسیده است که بخش قابل توجهی از آن به ثبت‌نام‌های گروهی اختصاص دارد.

بسیاری از این گروه‌ها نیز دست‌کم سه عضو دارند؛ موضوعی که از افزایش مشارکت‌های جمعی و تیمی در این دوره از جشنواره حکایت دارد. در این میان، دبیرخانه‌های غیرمتمرکز استانی با اطلاع‌رسانی گسترده، برقراری ارتباط با جامعه تخصصی و جلب مشارکت طراحان، دانشجویان و سایر فعالان عرصه مد و لباس، نقش مؤثری در تحقق این استقبال گسترده ایفا کردند.

حضور مشارکت‌کنندگان از ۳۲ استان کشور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده و متنوع حوزه مد و لباس در نقاط مختلف ایران و همچنین اهمیت تقویت ارتباط میان جامعه طراحی کشور و برگزارکنندگان رویدادهای ملی است.

چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با این میزان مشارکت، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های طراحان، توسعه فعالیت‌های گروهی و فراهم‌سازی زمینه حضور و نقش‌آفرینی طیف گسترده‌تری از فعالان صنعت مد و لباس کشور فراهم کرده است.