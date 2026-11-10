خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ نیمه آبان سال ۱۳۸۵ برای مردم استان سمنان یادآور یکی از ماندگارترین خاطرات تاریخی است؛ سفری که رهبر شهید انقلاب اسلامی به دیار قومس داشتند و با حضور در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار، روزهایی خاطره‌انگیز را برای مردم این استان رقم زدند.

این سفر با حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در مرکز استان آغاز شد و به گفته مسئولان ستاد برگزاری، روزی تاریخی را برای سمنان رقم زد؛ اما شور و اشتیاق مردم شاهرود برای دیدار با رهبرشان، از شب پیش از حضور ایشان در این شهر، جلوه‌ای متفاوت و ماندگار پیدا کرد.

روایت شبی که شاهرود بیدار ماند

همزمان با حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در سمنان و در شب پیش از سفر ایشان به شاهرود، مردم این شهرستان به صورت خودجوش حماسه‌ای از عشق و ارادت را رقم زدند؛ حرکتی که امشب سالگرد آن با عنوان «جشن انتظار یار» گرامی داشته می‌شود.

مردم شاهرود، در حالی که می‌دانستند رهبرشان فردای آن شب به شهرشان سفر می‌کنند، از نقاط مختلف شهر پیاده راهی میدان امام خمینی (ره) شدند. اشتیاق دیدار به اندازه‌ای بود که بسیاری نمی‌توانستند تا صبح و زمان استقبال رسمی صبر کنند و ترجیح دادند شب را در کنار دیگر مشتاقان و در میدان شهر به صبح برسانند.

مردم دیار هزار و ۷۰۰ شهید شاهرود، آن شب با حضور گسترده در خیابان‌ها و میدان امام (ره)، جلوه‌ای از همدلی، دلدادگی و انتظار را به نمایش گذاشتند؛ شبی که بعدها به نام «جشن انتظار یار» در خاطره جمعی مردم این شهرستان ماندگار شد.

حضور باشکوه مردم در میدان انتظار

حاج حسین رضوانی، از فعالان و چهره‌های اثرگذار آن روزهای شاهرود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با یادآوری آن شب می‌گوید: شب پیش از سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به شاهرود بود و مردم از نقاط مختلف شهر خود را به میدان امام خمینی (ره) و فلکه مرکزی رساندند؛ چراکه شور و شعف و هیجان دیدار فردا به آنان اجازه نمی‌داد در خانه بمانند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای شکرگزاری از حضور قریب‌الوقوع رهبرشان در شاهرود گرد هم آمده بودند، می‌افزاید: بسیاری از مردم خود را به میدان رساندند تا نماز شکر به جا بیاورند، اما گستردگی حضور جمعیت فراتر از انتظار بود.

رضوانی با بیان اینکه برخی صحنه‌های آن شب هرگز از خاطرش پاک نمی‌شود، اظهار می‌کند: حضور زنان سالخورده‌ای که با واکر، عصا و ویلچر خود را به میدان رسانده بودند و همچنین خانواده‌های معظم شهدا، از خاطرات ماندگار آن شب است. مادر شهیدان شریف نیز با توزیع شیرینی میان مردم، ارادت و محبت خود را به رهبر انقلاب نشان داد.

جشن انتظار یار، روایت شبی است که مردم شاهرود میدان امام خمینی (ره) و ساعت گل را به صحنه‌ای از انتظار و دلدادگی تبدیل کردند؛ چنان‌که در خاطرات آن روزها آمده است، غروب جمعه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۸۵، با اعلام قبلی از تریبون نماز جمعه و مساجد، مردم بی‌صبرانه منتظر دیدار رهبرشان در میدان امام (ره) و ساعت گل گرد هم آمدند تا با سجده شکر و برگزاری مراسمی خودجوش، شب انتظار را تا صبح و زمان استقبال به پایان برسانند.

خاطره‌ای که همچنان زنده است

محمد مستوفیان، از خیران شاهرودی، نیز با یادآوری آن شب به خبرنگار مهر می‌گوید: بسیاری از مردم تا صبح بیدار ماندند، نماز شکر خواندند و پیشاپیش حضور رهبر انقلاب اسلامی در شهرشان را جشن گرفتند؛ مردمی که حتی طاقت انتظار تا صبح روز بعد را نداشتند.

وی با اشاره به حضور سریع و خودجوش مردم در میدان امام (ره) می‌افزاید: به محض آنکه مردم از سفر رهبر انقلاب اسلامی به استان و حضور ایشان در شاهرود مطلع شدند، خود را به ساعت گل رساندند تا شب را در کنار یکدیگر به شکرگزاری بگذرانند؛ این حضور، جلوه‌ای از عمق پیوند و ارادت مردم ولایتمدار به رهبر شهید انقلاب اسلامی بود؛ پیوندی که امروز نیز در همراهی مردم با رهبر سوم انقلاب اسلامی استمرار دارد.

مستوفیان ابراز امیدواری می‌کند که مردم شاهرود در آینده نزدیک فرصت دیدار با رهبر رشید انقلاب اسلامی را پیدا کنند و بار دیگر شاهد برگزاری مراسمی باشکوه با حضور مردم در این شهرستان باشند.

شاهرود؛ شهر خاطرات ماندگار و حضور همیشگی

بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان شاهرود که آن روزها را به یاد دارند، از پیوند عمیق عاطفی مردم با رهبر شهید انقلاب اسلامی سخن می‌گویند؛ پیوندی که خاطره آن سفر را به یکی از ماندگارترین برگ‌های تاریخ معاصر این شهرستان تبدیل کرده است.

امروز اگرچه یادآوری آن روزها با حسرت فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه است، اما امید و دلدادگی مردم همچنان زنده است و آنان با رهبر رشید انقلاب اسلامی همراهی و بیعت خود را ادامه می‌دهند.

مردم شاهرود در آن شب پاییزی، چنان مشتاق دیدار رهبرشان بودند که سرمای هوای آبان‌ماه نیز نتوانست مانع حضورشان در خیابان‌ها و میدان شهر شود؛ حضوری که نشان داد انتظار و ارادت، فراتر از یک مراسم رسمی و برنامه از پیش تعیین‌شده، در دل‌های مردم ریشه دارد.

اکنون پس از گذشت سال‌ها، «جشن انتظار یار» همچنان یادآور شبی است که شاهرود تا صبح بیدار ماند؛ شبی که مردم برای استقبال از رهبرشان به میدان آمدند و جلوه‌ای ماندگار از عشق، وفاداری و حضور مردمی را در تاریخ این دیار به ثبت رساندند.