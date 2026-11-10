به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر امروز سه شنبه در دیدار با سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، با بیان اینکه شاخص‌های مختلف سرمایه اجتماعی در این استان ارتقا یافته است، اظهار کرد: امروز با نگاهی به وضعیت لرستان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تقویت روحیه جمعی، مشاوره و سرمایه‌گذاری اقتصادی، می‌توان نشانه‌های این رشد را مشاهده کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت ظرفیت‌های اجتماعی افزود: ارتقا و توانمندسازی جامعه مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای حل مسائل جامعه، در دستور کار دولت قرار دارد.

تقویت تاب‌آوری اجتماعی در دستور کار دولت

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تقویت تاب‌آوری اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه، تصریح کرد: بر همین اساس، برنامه‌های دولت در قالب برش‌های استانی و در سطوح مختلف اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

ربیعی با اشاره به روند بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی در لرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در این استان شاهد جهش در شاخص‌های اجتماعی، از جمله بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری هستیم.

مشارکت اقشار مختلف؛ زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی

وی با اشاره به شکل‌گیری زمینه مشارکت گروه‌ها و اقشار مختلف مردم در تصمیم‌سازی‌ها و پیگیری مسائل استان اظهار کرد: روحیه کار جمعی از طریق مشورت با اقشار مختلف در استانداری و فرمانداری‌ها تقویت شده و زمینه حضور و مشارکت گروه‌های متنوع اجتماعی فراهم آمده است؛ موضوعی که با یکی از اصول مورد تأکید رئیس‌جمهور در زمینه مشارکت مردم همخوانی دارد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور افزود: امروز علاوه بر رویکرد محله‌محوری، شاهد حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در پیگیری مسائل اجتماعی لرستان نیز هستیم.

ربیعی تأکید کرد: با تداوم این روند و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود، می‌توان انتظار داشت حوزه مسائل اجتماعی در لرستان شاهد جهش و پیشرفت بیشتری باشد.