به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز سه شنبه در دیدار با علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با اشاره به رویکرد مدیریت استان در مسیر توسعه اظهار کرد: متفاوت عمل کردن، راهکار اصلی عبور لرستان از چالش‌ها و دستیابی به توسعه است و از ابتدای مسئولیت در استان، برنامه‌محوری و شایسته‌سالاری را به‌عنوان گفتمان اصلی مدیریت لرستان مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: در همین راستا، از میان انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام استان، ۱۰۷ پروژه پیشران شناسایی و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شد تا حرکت توسعه‌ای استان بر اساس اولویت‌ها و برنامه مشخص دنبال شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه عبور از چالش‌های اقتصادی و عمرانی به مدیران توانمند و پرهیز از اعمال سلایق شخصی و سیاسی نیاز دارد، تصریح کرد: جهش در اقتصاد و توسعه استان تنها با تمرکز بر اجرای پروژه‌های پیشران و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی امکان‌پذیر است.

شاهرخی شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و تأمین منابع مالی متنوع را دو عامل مهم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان دانست و گفت: برای تأمین اعتبار پروژه‌های پیشران از ظرفیت‌هایی همچون مولدسازی، ماده ۵۶، اوراق مرابحه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کرده‌ایم تا مسیر توسعه استان به تجربه‌های گذشته و طرح‌های نیمه‌تمام محدود نماند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان در شرایط جنگ و تحریم خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های پشتیبانی جنگ به‌خوبی پیش می‌رود و در کنار اقدامات اقتصادی و عمرانی، ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده عالی دولت در لرستان اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را از نمونه‌های این رویکرد برشمرد و تأکید کرد: توسعه استان باید به‌صورت متوازن و همزمان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.