به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه گفتند که طرحی برای تبدیل تفاهم موسوم به «توافق چارچوب» میان لبنان و اسرائیل به قطعنامه‌ ای در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد.

منابع آگاه وابسته به المیادین افزودند: برخی طرف‌ های سیاسی بانفوذ در لبنان قصد دارند برای تبدیل «توافق چارچوب» به قطعنامه‌ ای صادرشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل تلاش کنند. در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قطعنامه‌ ای بین‌ المللی، لبنان ملزم به برقراری هماهنگی مستقیم میان ارتش لبنان و ارتش رژیم اشغالگر خواهد شد.

به گفته منابع مذکور، فرانسه در چارچوب آماده‌ سازی برای ایفای نقشی احتمالی از سوی نیروهای فرانسوی در لبنان پس از پایان ماموریت یونیفل، در پیشبرد این تلاش نقش دارد.

المیادین به نقل از این منابع تاکید کرد: تلاش برای تبدیل توافق چارچوب به قطعنامه‌ ای بین‌ المللی با موانعی در سطح بین‌ المللی ر وبه‌ رو خواهد شد که مهم‌ ترین آنها احتمال استفاده روسیه و چین از حق وتو است. ساختار مورد بحث بر لغو قطعنامه‌ های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ و جایگزینی آنها با توافق چارچوب، پس از تبدیل این توافق به قطعنامه‌ ای جدید از سوی شورای امنیت، استوار است.

این منابع تصریح کردند: الزام لبنان به هماهنگی مستقیم میان ارتش این کشور و ارتش رژیم اشغالگر می‌ تواند زمینه‌ ساز درگیری‌ ها و کشمکش‌ های گسترده داخلی شود و محافل سیاسی بانفوذ در داخل لبنان از این طرح برای پیشبرد آن به‌ عنوان واقعیت سیاسی جایگزینی برای توافق اسلام‌ آباد استفاده کرده‌ اند.

منابع المیادین همچنین گفتند: برخی محافل لبنانی با همکاری شماری از احزاب لبنان و لابی‌ های آنها در خارج از کشور، در تلاش‌ اند این قطعنامه را به‌ عنوان مسیر سیاسی جدید تثبیت کنند.