به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز، این تفاهم‌نامه در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای فرصت‌های اشتغال منعقد شده و هدف آن ایجاد زمینه همکاری در شناسایی نیازهای مهارتی و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی جامعه هدف از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای و تسهیل ارتباط آنان با فرصت‌های شغلی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.



این تفاهم‌نامه فی‌مابین اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز به نمایندگی رضا باجولوند (مدیرکل) و کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان البرز به نمایندگی ابراهیم منحوش (رئیس کانون) به امضا رسیده و مدت اعتبار آن سه سال شمسی است که با توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود.



اهداف، از نیازسنجی واقعی تا هدایت آموزشی



بر اساس این گزارش، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به شناسایی و احصای نیازهای آموزشی و مهارتی جامعه هدف و برنامه‌ریزی بر اساس تقاضای واقعی متقاضیان، فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی جامعه هدف از دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازها، علایق و توانمندی‌های آنان، ارتقای مهارت‌های شغلی و افزایش آمادگی افراد برای ورود به بازار کار و ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی با هدف انتخاب مسیر آموزشی متناسب با استعدادها و نیازهای بازار کار اشاره کرد.



تعهدات طرفین، تقسیم کار مشخص



بر پایه این تفاهم‌نامه، طرف اول (اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز) متعهد به بررسی نیازهای آموزشی و مهارتی اعلام‌شده، اطلاع‌رسانی و معرفی رشته‌ها و حرفه‌های قابل ارائه، فراهم کردن شرایط بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط در دوره‌های آموزشی مراکز، همکاری در معرفی متقاضیان به آموزشگاه‌های آزاد و ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود شده است.



طرف دوم (کانون بازنشستگان ارتش) نیز متعهد به انجام نیازسنجی آموزشی جامعه هدف و ارسال اطلاعات آماری مورد نیاز، شناسایی و معرفی متقاضیان آموزش از بین خانواده بازنشستگان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ارتش در استان البرز، اطلاع‌رسانی در خصوص دوره‌های آموزشی، معرفی نماینده تام‌الاختیار، همکاری در شناسایی بازنشستگان فعال اقتصادی و کارفرمایان و همکاری در برگزاری برنامه‌های ترویجی و رویدادهای آموزشی شده است.



زمینه‌های همکاری، از مهارت‌آموزی تا اشتغال



همچنین در زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه، شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی و مهارتی جامعه هدف، ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی، شناسایی فرصت‌های آموزشی و ایجاد زمینه ارتباط میان مهارت‌آموختگان واجد شرایط و بازار کار استان و همکاری در اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی پیش‌بینی شده است.



بدون بار مالی برای طرفین



این تفاهم‌نامه در ۱۰ ماده و دو تبصره تنظیم شده و مطابق مفاد آن، هیچ‌گونه بار مالی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و هرگونه هزینه مرتبط با اجرای برنامه‌های مشترک، صرفاً در قالب قراردادهای اجرایی و بر اساس توافق کتبی طرفین تعیین خواهد شد.