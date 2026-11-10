به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر جهانشاهلو با اشاره به اجرای برنامه تجهیز مدارس مهارت در شهرستان البرز اظهار کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های بنیاد برکت و با هدف تقویت عدالت آموزشی و گسترش فرصت‌های مهارت‌آموزی برای دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های نظری با مهارت‌های کاربردی افزود: یکی از محورهای فعالیت بنیاد برکت در قرارگاه عدالت آموزشی، فراهم کردن شرایطی است که دانش‌آموزان در کنار تحصیل دروس مدرسه، یک حرفه یا هنر کاربردی را نیز بیاموزند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز این مدارس گفت: زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش مهارت‌هایی همچون رباتیک، مهارت‌های رایانه‌ای ICDL، سفالگری، گلیم‌بافی، معرق‌کاری و خراطی فراهم شده است.

جهانشاهلو ادامه داد: پرنده‌پروری زینتی، آبزی‌پروری و مهارت‌های مرتبط با تجهیزات الکترونیک نیز از دیگر رشته‌هایی هستند که برای آموزش عملی دانش‌آموزان در نظر گرفته شده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش مربیان و کادر آموزشی شهرستان البرز خاطرنشان کرد: نقش مربیان در راه‌اندازی و پیشبرد این برنامه و انتقال مهارت‌ها به دانش‌آموزان بسیار مهم است و تلاش می‌شود با فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب، زمینه یادگیری عملی و کسب تجربه برای آنان فراهم شود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در پایان، توانمندسازی دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به عرصه اشتغال و فعالیت‌های تخصصی را از اهداف این طرح برشمرد و ابراز امیدواری کرد توسعه آموزش‌های مهارتی به تربیت نیروهای کارآمد و تقویت ظرفیت‌های انسانی کشور کمک کند.



