به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل احمدی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی با اشاره به تحولات فناوری و آینده بازار کار اظهار کرد: در این شرایط برای حفظ و تقویت اشتغال در جامعه؛ توسعه آموزش‌های مهارتی و انطباق آن با نیازهای جدید بازار کار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه مهارت‌آموزی اظهار کرد: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹۲ میلیون شغل در جهان از بین می‌رود و در مقابل ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد از این رو توسعه اقتصادی و اشتغال به رویکردهای نوین نیاز دارد و نگاه مدیران به حوزه مهارت باید تحولی باشد تا بتوان متناسب با شرایط جدید اقتصاد و بازار کار حرکت کرد.

وی با اشاره به سه راهبرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: حکمرانی مشارکتی با حضور شرکای راهبردی، گذر از عرضه‌محوری به تقاضامحوری و تنظیم‌گری از مهم‌ترین محورهای تحول در این سازمان است.

احمدی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی بر پایه فعالیت بخش خصوصی است، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانست و گفت: در شرایطی که بخش خصوصی با سرعت بیشتری خود را با تحولات اقتصادی و فناوری هماهنگ می‌کند، باید از این ظرفیت برای تقویت مشارکت‌های آموزشجمیل ای و شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مهارتی استفاده کرد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده مشاغل تصریح کرد: در همین گزارش تاکید شده است که از هر ۱۰ نفر نیروی کار فعال، ۶ نفر برای حفظ و تداوم فعالیت شغلی خود به آموزش و ارتقای مهارت نیاز دارند.

وی همچنین با اشاره به گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۶ بیان کرد: اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد مراقبتی سه حوزه پیشران اقتصاد در سال‌های پیش رو هستند و نظام آموزش مهارتی باید متناسب با فرصت‌های شغلی این بخش‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر توسعه اقتصاد دیجیتال و اجرای ۵۰۰ هزار آموزش در این حوزه تاکید شده است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید از این ظرفیت برای تربیت نیروی انسانی ماهر بهره گیرد.

وی با تشریح رویکرد حکمرانی مشارکتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در بسیاری از کشورهای جهان آموزش‌های مهارتی با مشارکت بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سندیکاها انجام می‌شود و ما نیز با توجه به تاکید استاندار خراسان رضوی؛ توسعه کنسرسیوم‌ها، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مهارتی و مشارکت آموزشی با بخش خصوصی را دنبال می‌کنیم.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: قانون این امکان را فراهم کرده است که مراکز آموزشی دولتی و خیرساز به صورت هیات امنایی اداره شوند. تاکنون از مجموع ۷۰۰ مرکز آموزشی کشور برای ۸۰ مجموعه مجوز مدیریت هیات امنایی صادر شده است که این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش مشارکت در اداره مراکز آموزشی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت مراکز آموزشی خراسان رضوی اظهار کرد: در این استان برای ۲ هزار مرکز آموزشی مجوز صادر شده و در حال حاضر ۲۷۰ مرکز فعال است.