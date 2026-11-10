به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در استان قزوین اظهار کرد: امسال ۵۳ پروژه در سطح استان برای تأمین اعتبار از طریق این طرح معرفی شده که ۹ پروژه آن به شهرستان تاکستان اختصاص دارد.

وی افزود: برای اجرای این ۹ پروژه اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب طرح‌های مورد نظر خود، در تأمین منابع مالی و پیشبرد آن‌ها مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه این طرح با هدف افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی اجرا می‌شود، گفت: نشان‌دار کردن مالیات این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود نقش داشته باشند و منابع مالیاتی متناسب با اولویت‌های مورد نظر آنان به پروژه‌های مورد نیاز جامعه اختصاص یابد.

موسوی صانع در تشریح پروژه‌های معرفی‌شده برای شهرستان تاکستان بیان کرد: تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه شنستق سفلی خرمدشت، مدرسه خیری سه‌کلاسه پوتالو ـ شارین اسفرورین و مدرسه ۶ کلاسه مشارکتی پناه‌آباد خرمدشت از جمله طرح‌های آموزشی این شهرستان هستند.

وی ادامه داد: تکمیل سالن ورزشی اسفرورین، احداث ساختمان ثبت اسناد و املاک این شهر، ساخت مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه بهشت در خیابان بازیار و احداث ساختمان دادگاه صلح تاکستان نیز در فهرست پروژه‌های نشان‌دار کردن مالیات قرار دارند.

به گفته وی، تکمیل سالن ورزشی دانش‌آموزی مشارکتی برزلجین و تکمیل آزمایشگاه مرکزی تاکستان دو پروژه دیگر این شهرستان هستند که برای تأمین اعتبار به مؤدیان معرفی شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از مؤدیان مالیاتی خواست با استفاده از ظرفیت این طرح، در تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز شهرستان مشارکت کنند و افزود: مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند تا پایان آبان‌ماه، هم‌زمان با تکمیل و تأیید فرم مالیاتی خود، پروژه مورد نظرشان را انتخاب کنند.

موسوی صانع با تأکید بر نقش این طرح در پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه محلی خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات فرصتی است تا مؤدیان علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، در تعیین اولویت‌های عمرانی و خدماتی منطقه محل زندگی و فعالیتشان نیز نقش داشته باشند.



