به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه گفت: طرح دوفوریتی مشهور به حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این طرح، جبران حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات ، تشکیل دو سازمان تحت عنوان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی در ساختار وزارت اطلاعات خواهد بود.

سخنگوی هیأت رئیسه خاطرنشان کرد: رئیس دو سازمان مذکور با حکم رهبر انقلاب منصوب و وزیر اطلاعات نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.

وی تاکید کرد: تصویب این طرح منجر به تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس توسط رئیس‌جمهور و تعیین تکلیف وزارت اطلاعات پس از بیش از هشت ماه خواهد شد.