به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی سه شنبه شب در مراسم «شب های اقتدار و خون خواهی» که با حضور پرشور و منسجم مردم این بخش برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ۲۵۵ شب حضور اقتدارآفرین مردم آبدان در این مراسمات قدردانی کرد و از دست اندرکاران، موکب حضرت رقیه (س) و رسانه ها نیز تقدیر و تشکر به عمل آورد.

چرخش دشمن از «جنگ سخت» به «جنگ نرم»

امام جمعه آبدان با اشاره به تحولات منطقه و شکست های اخیر دشمن در عرصه نظامی، گفت: امروز در وسط پیچیده ترین و نامرئی ترین میدان جنگ تاریخ قرار گرفته ایم؛ میدان جنگی که صدای تجهیزاتش به گوش نمی رسد، صدای توپ و تانک و موشک هایش به گوش کسی نمی رسد، اما تلفاتش بسیار بالا و زیاد است.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی از جبهه مقاومت ضربه سنگین و کاری خورده و در این زمینه به بن بست رسیده است، افزود: دشمن کاملا متوجه شده که در زمینه نظامی توانایی مقابله با جبهه مقاومت و اراده آن را ندارد؛ به همین دلیل زمین بازی را عوض کرده و از جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده است.

امام جمعه آبدان با اشاره به نظریه ای که بر فروپاشی جوامع بدون هزینه نظامی تاکید دارد، تصریح کرد: دشمن به سمت نظریه ای حرکت کرده که می گوید اگر صد بار بجنگی و پیروز شوی، بهترین کار نیست؛ بهترین کار آن است که دولت ها و جوامع را بدون جنگ و بدون شلیک حتی یک گلوله از پای در بیاوری.

وی با هشدار نسبت به ابزارهای دشمن در جنگ نرم، گفت: دشمن امروز با بمباران دروغ و سیاه نمایی مطلق در شبکه های مجازی، شبانه روز به دنبال ناامید کردن جامعه و متلاشی کردن ما از درون است تا جلوی چشمان ما پرده تاریکی بکشد و ما گرفتار ویروس کشنده خطای محاسباتی شویم؛ یعنی قاتل خودمان را به عنوان فرشته نجات خودمان فرض کنیم.

درس دشمن شناسی از مکتب فاطمی

امام جمعه آبدان با اشاره به خطبه فدکیه و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بزرگترین معلم دشمن شناسی تاریخ، به بازخوانی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) پرداخت و گفت: باید به تاریخ نگاه کنیم تا بتوانیم امروزمان را درک کنیم؛ بعد از شهادت نبی مکرم اسلام چه اتفاقی افتاد که جامعه مجاهد و زخم خورده در جنگ های بدر و احد سقوط کرد و گرفتار فاجعه ای شد که قرآن نسبت به آن هشدار داده بود.

وی با بیان اینکه نه امیرالمومنین (ع) ضعیف بود و نه منافقان قوی بودند، افزود: منافقان و دشمنان امیرالمومنین (ع) با سلاح فریب شناختی و مهندسی شرایط و انتشار اطلاعات حساب شده، کاری کردند که خود جامعه به این نتیجه برسد که حق را کنار بگذارد؛ دشمن با انتشار اخبار خاص و ویژه، عافیت طلبی و میل به راحتی را در انسان ها بیدار کرد.

امام جمعه آبدان با اشاره به فرمایش حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه، گفت: حضرت زهرا (س) فرمود می بینم که شما به عافیت طلبی روی آورده اید و از تنگنای مسئولیت پذیری به بی تفاوتی پناه برده اید؛ امروز دشمن دقیقا همین کار را می کند و می خواهد بی تفاوتی و بی خیالی را در جامعه ما نشر دهد.

وی با هشدار نسبت به فشار روانی دشمن بر خانواده ها، تصریح کرد: دشمن آنقدر روی خانواده ها فشار روانی وارد کرده که برخی به این نتیجه رسیده اند که سیاسی صحبت نکنند و به دنبال آسایش خیالی و توهم آسایش باشند؛ غافل از اینکه وقتی جنگ بین جبهه حق و باطل اتفاق افتاده، سکوت و بی خیالی و بی تفاوتی مساوی با همراهی با دشمن و شراکت در جنایات جبهه باطل است.

الگوی قیام یک تنه حضرت زهرا (س)

امام جمعه آبدان با اشاره به اوج غربت و شکوه مجاهدت حضرت فاطمه زهرا (س) در شرایطی که جامعه مدینه در سکوت مرگبار فرو رفته بود، گفت: یک بانو به نام فاطمه زهرا (س) یک تنه وارد میدان شد و قیام کرد و منتظر نماند که دیگران بیایند؛ این به ما می آموزد که برای دفاع از حق، ولایت و امامت، انتظار دیگران را نکشیم و منتظر لشکر نباشیم.

وی با اشاره به حضور مردم آبدان در نخستین روزهای شهادت امام جامعه گفت: همان کاری که شما مردم عزیز انجام دادید؛ روز اولی که امام عزیز جامعه مان به شهادت رسید، هیچ کس منتظر دیگران نماند و همه یک نفره وارد میدان شدند و اجتماع شکل گرفت.

امام جمعه آبدان با اشاره به آیه شریفه «قوموا لله مثنی و فرادی»، تاکید کرد: «برای خدا قیام کنید؛ دو نفری اگر هستید، حتی یک نفری اگر هستید، قیام کنید.»

هشدار درباره عافیت طلبی و بی تفاوتی خواص

امام جمعه آبدان با اشاره به پاسخ معاذ بن جبل به حضرت زهرا (س) که گفت «اگر غیر از من کس دیگری هم همراه شده، یاری من به درد نمی خورد»، این پاسخ را اوج سقوط یک جامعه دانست و گفت: جامعه ای که افراد آن، مخصوصا خواص، به جای نگاه به حقیقت و پرچم حق، به جمعیت نگاه می کنند که کسی آمده یا نیامده؛ امروز بعضی از خواص همین حرف ها را می زنند و این جمعیت را قلیل و اندک فرض می کنند.

وی با بیان اینکه دشمن روی همین ترس مردم و خواص حساب باز می کند، تصریح کرد: دشمن امیدش این است که این مردم و خواص بی تفاوت و عافیت طلب از خانه هایشان بیرون نیایند؛ لذا قاتل فاطمه زهرا (س) خلاف شمشیر نیست، بلکه خواص بی تفاوت و خودتحقیرهای جامعه هستند.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه مردم مدینه اهل بیت (ع) را می شناختند اما نتوانستند یاری کنند، گفت: به خاطر اینکه به سمت دروغ و شایعات با شتاب حرکت می کردند و نسبت به زشتی ها بی خیال و بی تفاوت بودند؛ ویژگی جامعه سقوط کرده این است که دروغ های رسانه ای را زودتر و راحت تر از حقیقت باور می کند.

وی افزود: به مردم گفته بودند اگر امیرالمومنین (ع) حاکم شود همیشه درگیر جنگ هستیم؛ حسن امیرالمومنین یعنی عدالت را به عنوان نکته منفی معرفی کرده بودند و جای حق و باطل، جلاد و شهید را عوض کرده بودند.

هشدار درباره سرمایه گذاری دشمن روی نسل جوان



امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) با حرکت خود مشروعیت غاصبان را زیر سوال برد و رسانه ای ابدی برای دفاع از حق و ولایت تولید کرد، گفت: امروز دشمن در نبرد نظامی شکست خورده و فلج شده و به عملیات روانی روی آورده است؛ تاریخ در حال تکرار است و با ابزار رسانه می خواهد جای حق و باطل را عوض کند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر حملات دشمن به سمت جوانان و نوجوانان است، تصریح کرد: مدارس بستر مناسبی هستند که مربیان و معلمان فعال باشند و دانش آموزان و نوجوانان را حفظ کنند؛ دشمن سرمایه گذاری می کند تا خودش را دوست معرفی کند و ما باید مرز بین دوست و دشمن را برای بچه ها، نوجوانان و جوانان جا بیندازیم تا فریب لبخند گرگ را نخورند.

امام جمعه آبدان با اشاره به حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی ماه، بر ضرورت روشنگری در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: بعد از جنگ اخیر برای روشنگری در دانشگاه ها جلساتی برگزار و تبیین کردند؟ دانشجویی که شهید شد نظامی نبود و لباس نظامی به تن نداشت اما برگزار نشد.

وی با بیان اینکه در عرصه دشمن شناسی و مقابله با نقشه های شوم دشمنان گاهی ضعیف و غیرفعال عمل کرده ایم، خاطرنشان کرد: این انفعال با مکتب خروشان فاطمی سازگار نیست و باید از فاطمیه ایستادگی در برابر خطای محاسباتی و معرفی حقیقت سیاه دشمن را بیاموزیم.

تاکید بر نقش عوام و خواص در همراهی با رهبری

امام جمعه آبدان با تاکید بر اینکه وقتی رهبر جامعه مسیر را مشخص می کند، عوام و خواص باید بازوی اجرایی رهبر جامعه باشند ، تصریح کرد: سکوت و تماشاچی بودن مساوی با شراکت در جنایات دشمن است؛ دشمن همان دشمن است اما امروز مجهز به اینترنت، فضای مجازی و ماهواره شده و هدفش ناامید کردن مردم است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه این ملت مبعوث اجازه نخواهد داد دشمن اهدافش را محقق کند و موفق باشد ، فت: ه این ملت آخرین میخ ها را بر تابوت مستکبرین عالم خواهد زد و با پیروی از حضرت فاطمه زهرا (س)، این انقلاب و پرچم این نظام را به دستان با کفایت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) بسپارد.