به گزارش خبرنگار مهر، پیکر کوروش زارعی هنرمند فقید عرصه تئاتر پس از برگزاری مراسم تشییع در شهر مقدس قم، برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل خواهد شد.



بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری، مراسم تشییع پیکر این هنرمند انقلابی از ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.



مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار قم آغاز خواهد شد و پیکر مرحوم زارعی در ادامه مسیر به سمت حرم مطهر کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه(س) بدرقه می‌شود.



پس از ورود پیکر به حرم مطهر بانوی کرامت، نماز بر پیکر این هنرمند فقید در صحن امام رضا(ع) اقامه خواهد شد.



نماز بر پیکر کوروش زارعی به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقامه خواهد شد.



پس از اقامه نماز، پیکر این هنرمند عرصه تئاتر از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به سمت گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم منتقل می‌شود.



بر اساس اطلاعیه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری، مراسم خاکسپاری مرحوم زارعی در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار خواهد شد.



پیکر این هنرمند فقید در ادامه مراسم، در جوار مزار شهدای گرانقدر ایران اسلامی آرام خواهد گرفت.



کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری هنرمند انقلابی، استاد کوروش زارعی، با اعلام این برنامه از مردم شریف شهر مقدس قم برای حضور در آیین‌های تشییع و خاکسپاری دعوت کرده است.