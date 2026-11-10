به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مناسبی شامگاه سه‌شنبه، در جمع مردم سنندج با اشاره به جایگاه ایران اسلامی و نقش مردم در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اظهار کرد: ایران سرزمین شهدا، ایثارگران و مردمانی است که همواره در مسیر دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی ایستادگی کرده‌اند.



وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر ظلم و استکبار تسلیم نمی‌شوند، افزود: امروز نیز مردم با حضور در صحنه و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ادامه مسیر امام راحل، رهبر شهید و شهدای گرانقدر تأکید دارند.



این راوی دفاع مقدس با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه سنندج عنوان کرد: پس از گذشت بیش از ۲۵۰ شب، مردم همچنان در میدان حضور دارند و با سردادن شعارهای ضد استکباری، حمایت خود را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن اعلام می‌کنند.



مناسبی با تأکید بر اینکه نبرد حق و باطل همواره ادامه دارد، گفت: امروز وظیفه همه ما این است که با حفظ بصیرت و وحدت، در مسیر دفاع از کشور و مقابله با زیاده‌خواهی مستکبران جهان ثابت‌قدم بمانیم.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدای گمنام در فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: شهدای گمنام با فداکاری خود درس بزرگی از ایمان، اخلاص و وفاداری به آرمان‌ها به ملت ایران آموختند و امروز نیز حضور پیکرهای مطهر این شهدا در میان مردم، یادآور ادامه داشتن راه پرافتخار آنان است.



شهدا چراغ راه ملت ایران هستند



این راوی دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود با روایت خاطره‌ای از یک شهید مفقودالاثر و مادر چشم‌انتظار وی، به جایگاه والای خانواده‌های شهدا اشاره کرد و افزود: خانواده‌های شهدا سال‌ها با چشم‌انتظاری و صبوری، داغ دوری عزیزان خود را تحمل کرده‌اند و این ایثار و فداکاری باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.



مناسبی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در کنار حماسه و حضور در میدان، باید به معنویت، توسل و ارتباط با اهل‌بیت(ع) توجه داشته باشیم؛ چراکه این پیوند معنوی می‌تواند پشتوانه‌ای برای استقامت و پایداری جامعه باشد.



وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)، بر ضرورت وفاداری به عهد و آرمان‌های دینی تأکید کرد.

این راوی دفاع مقدس در پایان با دعوت مردم به دعا و توسل برای پیروزی و سربلندی ایران اسلامی خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما قرار دارد و باید با حفظ وحدت، ایمان و ایستادگی، از آرمان‌های انقلاب و میراث ارزشمند شهدا پاسداری کنیم.