به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی علاوه بر جایگاه برجسته در صنعت، یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی کشور است و با توسعه بازاریابی خارجی می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دام و طیور، با حضور مشارکت‌کنندگانی از هشت استان کشور برگزار شده و فعالان حوزه نهاده‌های دامی و طیور، خوراک دام و طیور، ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی و سایر محصولات و تجهیزات مرتبط، توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را عرضه کرده‌اند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی فراهم می‌کند تا با بازدید از غرفه‌ها، ضمن آشنایی با آخرین فناوری‌ها، دانش روز و محصولات جدید، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی خود را فراهم کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان در بخش کشاورزی ادامه داد: استان مرکزی در بسیاری از محصولات کشاورزی بیش از نیاز داخلی خود تولید دارد و در برخی محصولات همچون انار، بومادران و پسته نیز از مزیت‌های ویژه تولیدی و صادراتی برخوردار است.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران و عراق در آیین افتتاح و بازدید از این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان و تقویت ارتباطات تجاری و صادراتی فراهم کرده است.

وی افزود: توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان مرکزی در این بخش قابل توجه است و با بازاریابی مؤثر در بازارهای خارجی، به‌ویژه از طریق تقویت ارتباط با تجار و فعالان اقتصادی، می‌توان زمینه افزایش صادرات و ارزآوری برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی را فراهم کرد.

استاندار مرکزی بیان کرد: پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی حضور مؤثری در این رویداد دارند که این موضوع می‌تواند به انتقال دانش و فناوری‌های نوین به بخش تولید کمک کند.

زندیه‌وکیلی گفت: شناخت و به‌کارگیری دانش و فناوری‌های روز در حوزه کشاورزی، دامپروری و طیور نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و بهبود عملکرد تولیدات کشاورزی دارد و باید از ظرفیت چنین نمایشگاه‌هایی برای حرکت به سمت کشاورزی دانش‌محور و بهره‌ور استفاده کرد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود برگزاری این نمایشگاه زمینه آشنایی بیشتر بهره‌برداران با فناوری‌های جدید، توسعه تعاملات تجاری و ارتقای توان تولیدی و صادراتی بخش کشاورزی استان مرکزی را فراهم کند.