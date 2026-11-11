به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جریان بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌ترانسفو در سومین روز از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، ضمن آشنایی با آخرین دستاوردها و محصولات این مجموعه، از عملکرد و نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأمین نیازهای صنعت برق کشور قدردانی کرد.

در این بازدید، مرتضی عبداللهی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌ترانسفو، گزارشی از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه این مجموعه ارائه کرد و دو دستاورد جدید این گروه شامل سامانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایش و مانیتورینگ ترانسفورماتورها و روغن ترانسفورماتورهای قدرت و فوق‌توزیع را که برای نخستین بار در کشور بومی‌سازی شده و با حضور وزیر نیرو رونمایی شده بود، معرفی کرد.

عبداللهی با تشریح اهمیت این دستاوردها در توسعه فناوری و تکمیل زنجیره تأمین داخلی صنعت برق اظهار کرد: بهره‌برداری از این محصولات در مجموع بیش از ۲۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در سال برای کشور به همراه خواهد داشت.

همچنین در ادامه این بازدید، دو تابلوی کشویی جدید و پست مرتبط با پروژه ساتبا که در جریان نمایشگاه رونمایی شده بودند، معرفی و قابلیت‌ها و ویژگی‌های فنی آن‌ها تشریح شد.

استاندار زنجان در این بازدید با تمجید از عملکرد گروه صنعتی ایران‌ترانسفو گفت: مایه افتخار است که این مجموعه در شرایط حساس کنونی، در حالی که بسیاری از مجموعه‌ها با محدودیت‌ها و مشکلات مختلف مواجه هستند، با صلابت به فعالیت خود ادامه داده و هم‌زمان موفق به کسب عنوان صادرکننده ممتاز ملی در سال ۱۴۰۵ شده است.

صادقی با اشاره به نقش این گروه صنعتی در اقتصاد و اشتغال استان افزود: بیش از پنج هزار خانواده از طریق فعالیت در این مجموعه صنعتی از درآمد و معیشت برخوردارند و ایران‌ترانسفو طی سال‌های فعالیت خود گام‌های مؤثری در مسیر اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی استان برداشته است.

وی با اشاره به جایگاه ۶۰ ساله ایران‌ترانسفو در صنعت برق کشور و سهم حدود ۹۰ درصدی این مجموعه از بازار ترانسفورماتور کشور، ایران‌ترانسفو را «نگین صنعت استان زنجان» توصیف کرد و بر اهمیت حفظ و تقویت چنین مجموعه‌های توانمندی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تأکید کرد.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و گروه صنعتی ایران‌ترانسفو با حضور در سالن خلیج فارس، غرفه شماره ۳۴، آخرین محصولات، توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.