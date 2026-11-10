به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شیرازی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم رشت با اشاره به ایستادگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران از نخستین روزهای شکل‌گیری نظام اسلامی تاکنون با تمام توان، ایمان، صلابت و شجاعت پای انقلاب ایستاده و برای دفاع از دین و جمهوری اسلامی از همه هستی خود گذشته است.

وی با بیان اینکه دشمنان حقیقت ملت ایران را نشناخته‌اند، افزود: تصور مستکبران این بود که با شهادت رهبر جامعه اسلامی، صفوف به‌هم‌پیوسته مردم از هم می‌پاشد و جامعه دچار تردید و تزلزل می‌شود، اما این تحلیل نشان‌دهنده ناتوانی دشمنان در شناخت روحیه و هویت ملت ایران است.

ملت ایران با شهادت رهبران خود عقب‌نشینی نمی‌کند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جایگاه ملت ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: اگر دشمنان حقیقت وجودی این ملت را می‌شناختند، هیچ‌گاه علیه انقلاب، کشور و مردم ایران دست به اقدام نمی‌زدند.

شیرازی با اشاره به نقش الگویی انقلاب اسلامی برای جریان‌های مقاومت در منطقه گفت: حزب‌الله لبنان، مردم یمن، فلسطین، حشدالشعبی عراق و گروه‌های فاطمیون و زینبیون با الگوگیری از ملت ایران پرچم دفاع از دین را برافراشته‌اند.

وی با یادآوری وصیت‌نامه امام خمینی (ره) درباره مباهات به ملت ایران اظهار کرد: امام راحل به چنین ملتی افتخار می‌کردند و این افتخار، ریشه در ایمان، ایثار و روحیه شهادت‌طلبی مردمی دارد که در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

روایت تکان‌دهنده از خانواده‌ای با چهار شهید دفاع مقدس

وی در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس و خانواده‌ای در هشتگرد که چند فرزند خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند، گفت: این خانواده با وجود شهادت سه فرزند، همچنان بر حضور دیگر فرزندان خود در جبهه تأکید داشتند.

شیرازی افزود: زمانی که چهارمین فرزند این خانواده به شهادت رسید، مادر شهید اعلام کرد تا زمانی که تفنگ فرزندش را به دست نگیرد و خودش در برابر دشمن نایستد، اجازه دفن پیکر فرزندش را نخواهد داد.

وی ادامه داد: در نهایت مردم آن منطقه با حضور نزد این مادر اعلام کردند که ۳۰۰ نفر از جوانان منطقه به جبهه خواهند رفت تا او اجازه دهد پیکر فرزندش به خاک سپرده شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه این روحیه، حقیقت ملت ایران است، گفت: ملت ایران از مرگ نمی‌هراسد و شهادت را در مسیر دفاع از آرمان‌های خود به آغوش می‌کشد.

۲۵۵ شب ایستادگی ملت ایران در میدان دفاع از انقلاب

شیرازی با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اظهار کرد: ملت ایران پس از شهادت رهبر خود نیز با اقتدار، عزت، ایمان، تقوا، روحیه شهادت‌طلبی و ولایت‌مداری پای پیمان خود با خدا ایستاده و حتی یک شب از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است.

وی با اشاره به تهدیدها و فشارهای دشمنان افزود: اگر ملت ایران از تهدید، تحریم، سختی‌ها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هراس داشت، چنین حضوری در صحنه نداشت.

حجت الاسلام شیرازی تأکید کرد: مردم ایران خون‌خواه رهبر شهید خود هستند و تا تحقق انتقام، میدان و خیابان را ترک نخواهند کرد.

گیلانی‌ها در دفاع از انقلاب و جبهه مقاومت پیشگام بوده‌اند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش مردم گیلان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم این استان در دوران هشت سال دفاع مقدس درخشیدند و در دوران مقابله با داعش نیز با روحیه‌ای مثال‌زدنی در میدان دفاع از جبهه مقاومت حضور یافتند.

شیرازی با اشاره به حضور نیروهای گیلانی در سوریه و مقابله با گروه تروریستی داعش خاطرنشان کرد: مردم این استان در برابر داعش همچون شیر ایستادند، شهید دادند اما عقب‌نشینی نکردند.

وی همچنین با اشاره به حماسه هشتم دی مردم گیلان در سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: مردم این استان با حضور پیشگامانه خود در هشتم دی‌ماه در برابر فتنه‌گران ایستادند و وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی نشان دادند.

هشدار درباره گسترش دامنه درگیری با آمریکا

شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای آمریکا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، موضعی قاطع خواهد داشت و اگر دشمنان بخواهند آتش جنگ را گسترش دهند، باید بدانند که امکانات و پایگاه‌های آمریکا در سراسر جهان از تیررس پاسخ ایران خارج نخواهد بود.

وی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح کشور گفت: آنچه امروز از توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود، تنها بخشی از ظرفیت و دارایی ملت ایران است.

نیروهای مسلح تا آخرین لحظه پای دفاع از کشور ایستاده‌اند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تجلیل از ایثار نیروهای مسلح در شرایط جنگی اظهار کرد: فرماندهان سپاه، ارتش، فراجا و سایر نیروهای مسلح، همراه با وزیر دفاع، با اقتدار در میدان حضور دارند و از ملت ایران و اجرای تدابیر رهبری حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به رشادت نیروهای نظامی در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: نیروهای مسلح در سخت‌ترین شرایط و با وجود شهادت و مجروحیت همرزمان خود، حتی برای لحظه‌ای میدان را رها نکردند و نیروهای جایگزین بلافاصله مسئولیت همرزمان شهید خود را بر عهده گرفتند.

شیرازی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا پای جان و حتی تا آخرین لحظه در مسیر دفاع از کشور، آرمان‌های امام شهید و خون‌خواهی شهدای خود ایستاده‌اند و در کنار ملت ایران میدان را ترک نخواهند کرد.

وی در پایان با تأکید بر همبستگی مردم و نیروهای مسلح، بر تداوم ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.