به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دویست و پنجاه و پنجمین شب تجمع مردم لنگرود با اشاره به حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و خون‌خواهی امام شهید اظهار کرد: حضور شما مردان و زنان خداجو، برادران و خواهران انقلابی و جان‌فدایان این سرزمین در شب‌های حساس و سرنوشت‌ساز، نشان‌دهنده بصیرت، معرفت و غیرت مردمی است که با حضور، نگاه و شعارهای خود لرزه بر اندام دشمن انداخته‌اند.

امام جمعه لاهیجان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه افزود: خداوند را شاکریم که توفیق حضور در کنار مردم انقلابی را به ما عطا کرده است و امیدواریم از برکات و عنایات حضرت بقیةالله الاعظم بهره‌مند شویم؛ چراکه این کشور مورد عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها است و امیدواریم آن حضرت به قدم‌ها و نفس‌های مردم در مسیر ادامه نهضت و قیام عنایت داشته باشند.

وی با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ اخیر، به شهدای لنگرود از جمله شهیدان لاهوتی و مادر شهید احمدی ادای احترام کرد و گفت: حضور و میزبانی مردم از پیکر شهید گمنام افتخاری بزرگ است.

استمرار مدیریت علوی زندگی مردم را هموار می کرد

سلیمانی در ادامه با اشاره به سخنان و دفاعیات حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در برابر مردم مدینه گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در یکی از بیانات حکیمانه خود خطاب به مردم مدینه می‌فرمایند اگر راه را بر علی علیه‌السلام نمی‌بستید و مدیریت الهی پس از رسول خدا به دست امیرالمؤمنین می‌افتاد، ایشان مسیر زندگی را برای شما هموار می‌کردند و سختی‌ها را از دوشتان برمی‌داشتند.

وی افزود: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به مردم یادآوری می‌کنند که مدیریت علوی می‌توانست آرامش، آبادانی و زندگی همراه با معنویت و نگاه به آخرت را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» اظهار کرد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در طول ۲۳ سال رسالت خود با سختی‌ها و گرفتاری‌های فراوانی روبه‌رو بودند، اما مدیریت امیرالمؤمنین می‌توانست شرایطی فراهم کند که مردم معنای زندگی در دوران ولایت را درک کنند و از آرامش و برکات آن بهره‌مند شوند.

سلیمانی ادامه داد: به تعبیر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، مردم مدینه با نپذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین، مسیر تاریخ را تغییر دادند و جامعه را از مدیریت الهی محروم کردند؛ ازاین‌رو، بسیاری از گرفتاری‌ها و انحرافاتی که در طول تاریخ به وجود آمد، ریشه در همان انحراف از مسیر ولایت داشت.

وی با بیان اینکه پس از سال‌ها مجاهدت و خون‌دل‌خوردن مؤمنان، زمینه تشکیل انقلاب اسلامی فراهم شد، گفت: انقلاب اسلامی بستری برای احیای همان الگوی مدیریتی و نرم‌افزار حکمرانی علوی بود که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از آن دفاع می‌کردند.

انقلاب اسلامی زلزله‌ای در زندان حکومت طاغوت بود

امام جمعه لاهیجان با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام عزیز با پشتوانه مردم، انقلابی را در دنیا رقم زد که افکار جهانی را تحت تأثیر قرار داد.

وی انقلاب اسلامی را به زلزله‌ای تشبیه کرد که دیوارهای زندان طاغوت را فرو ریخت و افزود: مردم ایران پیش از انقلاب در زندان حکومت پهلوی گرفتار بودند و انقلاب اسلامی زمینه آزادی و حرکت آنان را فراهم کرد؛ هرچند این آزادی با هزینه‌های سنگینی از جمله تقدیم هزاران شهید به دست آمد.

سلیمانی با اشاره به آمار شهدای انقلاب و دفاع از کشور گفت: وجود ۱۹ هزار و ۴۰۰ گلزار شهدا در ایران اسلامی و تقدیم بیش از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، بخشی از هزینه‌هایی است که ملت ایران برای استقلال و آزادی خود پرداخته است.

وی با یادآوری سخنی از شهید سیدمحمدباقر صدر درباره اهمیت حکومت اسلامی افزود: ایشان تأکید داشتند که زندگی در شهری همچون شیراز، زیر سایه حکومت امام و پرچم ولایت فقیه، برایشان از برخورداری از جایگاه مرجعیت در شرایط حاکمیت حکومت غیرالهی ارزشمندتر است.

امام جمعه لاهیجان تصریح کرد: این سخنان نشان می‌دهد که تشکیل حکومت اسلامی و فراهم شدن امکان خدمت در مسیر آن، چه جایگاه و ارزشی در نگاه بزرگان و مجاهدان داشته است؛ بنابراین مردم باید قدر این نظام و انقلاب را بدانند و همواره از خود بپرسند که برای انقلاب چه کرده‌اند.

مردم اجازه تطهیر چهره پهلوی را ندهند

سلیمانی با اشاره به ضرورت تبیین واقعیت‌های تاریخی و مقابله با تحریف تاریخ گفت: در سال‌های پایانی عمر امام شهید، موضوع جهاد تبیین و روشنگری درباره ماهیت حکومت پهلوی اهمیت ویژه‌ای داشت و امروز نیز باید مراقب بود که جریان‌های ضدانقلاب با تحریف واقعیت‌ها، چهره‌ای تطهیرشده از آن دوران ارائه نکنند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: امروز ملت‌ها بیش از گذشته با ماهیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا آشنا شده‌اند و نمونه‌های مختلفی از اقدامات و مداخلات این کشور در مناطق گوناگون جهان پیش روی افکار عمومی قرار دارد.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به حوادث مدرسه میناب و انتقاد از عملکرد آمریکا افزود: رفتارهای آمریکا و اقدامات آن در منطقه نشان می‌دهد که این کشور برای رسیدن به اهداف خود حتی از زیر پا گذاشتن قوانین و اصول انسانی نیز ابایی ندارد.

نیروهای مسلح و مردم، نقشه دشمن را ناکام گذاشتند

سلیمانی با اشاره به نقش‌آفرینی گروه‌های مختلف در مقابله با فشارهای دشمن گفت: امروز چند گروه در ناکام گذاشتن نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش اساسی داشته‌اند.

وی نخستین گروه را نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: نیروهای مسلح با اقتدار و آمادگی خود توانستند در دل دشمن رعب و نگرانی ایجاد کنند و اجازه ندهند اهداف آنان به‌راحتی محقق شود.

امام جمعه لاهیجان گروه دوم را مسئولان دلسوز نظام عنوان کرد و گفت: مسئولانی که در این شرایط با تدبیر و تلاش در مسیر اداره کشور و تأمین نیازهای مردم حرکت کردند، نقش مهمی در خنثی‌سازی فشارهای دشمن داشتند.

وی با اشاره به نقش مردم به‌عنوان سومین و مهم‌ترین پشتوانه کشور اظهار کرد: مردم ایران با حضور گسترده و مستمر خود در میدان، به دشمن نشان دادند که دیگر پس از سال‌ها قرار نیست تماشاگر سرنوشت کشورشان باشند.

سلیمانی ادامه داد: در طول حدود ۳۰۰ سال گذشته، قدرت‌های خارجی بارها از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران برای تأمین منافع خود استفاده کرده‌اند و ملت ایران در بسیاری از مقاطع شاهد دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور بوده است، اما امروز به پشتوانه مردم، نیروهای مسلح و مسئولان، شرایط تغییر کرده و ملت ایران اجازه نمی‌دهد دیگران برای این سرزمین تصمیم بگیرند.

اقتدار دفاعی کشور و آمادگی نیروهای مسلح

سلیمانی با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره هرگونه تعرض به خاک ایران اظهار کرد: دشمنان بدانند اگر پای سرباز آمریکایی به مرزهای ما باز شود، دیگر به پایگاه‌های خود بازنخواهند گشت؛ ملت ایران و نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل از امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کنند و جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد.

وی با تأکید بر اقتدار دفاعی کشور افزود: امروز توان موشکی، پهپادی، راداری و پدافندی ایران به برکت تلاش نیروهای مسلح توسعه یافته و دشمن باید بداند که با ملتی روبه‌رو است که برای دفاع از استقلال و عزت خود ایستاده است.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز به برکت تلاش نیروهای مسلح، کشور از ظرفیت‌های دفاعی و نظامی قابل توجهی برخوردار است و توانمندی‌های موشکی، پهپادی، راداری و پدافندی ایران نسبت به گذشته توسعه یافته است.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح افزود: جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع از امنیت و تمامیت ارضی خود با آمادگی بیشتری نسبت به گذشته عمل می‌کند و توانسته است ظرفیت‌های دفاعی خود را تقویت کند.

سلیمانی همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین نیازهای مردم اظهار کرد: به فضل الهی، کشور توانسته است از مسیرهای مختلف برای تأمین مایحتاج عمومی اقدام کند و در کنار آمادگی نیروهای مسلح، برای اداره امور کشور و خدمت‌رسانی به مردم نیز برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها تسلیم نخواهد شد، تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور و امنیت مردم خود مصمم است و در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

لبنان و جبهه مقاومت خط قرمز جمهوری اسلامی است

امام جمعه لاهیجان با اشاره به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: برای جمهوری اسلامی ایران، تفاوتی میان جریان‌های سیاسی آمریکا وجود ندارد؛ چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان، در سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور تفاوت بنیادینی با یکدیگر ندارند.

وی با اشاره به تحولات سوریه و شرایط منطقه افزود: آنچه امروز در منطقه رخ می‌دهد، برای ملت‌های مسلمان و جبهه مقاومت اهمیت فراوانی دارد و جمهوری اسلامی ایران تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کند.

سلیمانی تأکید کرد: لبنان و جبهه مقاومت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هستند و دشمنان باید بدانند که ملت ایران نسبت به تحولات این جبهه بی‌تفاوت نخواهد بود.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه و تأکید آنان بر خون‌خواهی امام شهید اظهار کرد: مردم ایران با حضور خود نشان داده‌اند که از آرمان‌های انقلاب و مسیر دفاع از ولایت دست نخواهند کشید.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه مردم ایران در مسیر دفاع از آرمان‌های خود استوار هستند، افزود: همان‌گونه که در فرهنگ عاشورا، وفاداری و ایستادگی در برابر ظلم جایگاه ویژه‌ای دارد، ملت ایران نیز با الهام از مکتب امام حسین علیه‌السلام بر عهد خود با شهدا و آرمان‌های انقلاب پایبند است.

حضور خانوادگی مردم لنگرود در تجمعات، پشتوانه انقلاب است

سلیمانی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از مردم لنگرود به دلیل حضور مستمر در تجمعات شبانه گفت: از شما مردم عزیز، غیور و بزرگوار لنگرود که با حضور خانوادگی و همراهی فرزندان خود این فضای گرم و انقلابی را حفظ می‌کنید، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: حضور مردم در میدان و فریاد خون‌خواهی و دفاع از آرمان‌های انقلاب، مایه افتخار است و امیدواریم خداوند متعال عنایات، حسنات و برکات خود را بر مردم عزیز این سرزمین نازل کند.

امام جمعه لاهیجان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای گمنام و تأکید بر ضرورت ادامه مسیر شهدا خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در این دوران حساس، به وظیفه و مأموریت خود عمل کنیم و در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت ثابت‌قدم بمانیم.