به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در منظومه معارف اسلامی اظهار کرد: مجالس عزاداری و توسل باید به نیت امام شهید برگزار شود و زمینه بهره‌مندی از برکات معنوی و دعای آن بزرگمرد تاریخ را فراهم کند.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) را شناساندن جایگاه امام به جامعه اسلامی و بشری دانست و افزود: حضرت زهرا(س) در تعبیری حکیمانه، جایگاه امام را به کعبه تشبیه کرده و فرموده‌اند: «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ، إِذْ تُؤْتَی وَلَا تَأْتِی»؛ همان‌گونه که مردم باید به سوی کعبه حرکت کنند، جامعه نیز باید امام را محور شناخت، هدایت و حرکت خود قرار دهد؛ چراکه شناخت امام موجب برطرف شدن جهل و جهالت از جامعه می‌شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تبدیل مجالس فاطمی به محافل معرفت‌افزایی تصریح کرد: در کنار روضه‌خوانی، توسل، سینه‌زنی و اشک ریختن، شناخت و درک درس‌های فاطمی اهمیت اساسی دارد. این مجالس باید زمینه بازنگری در اندیشه، اخلاق، رفتار و سبک زندگی افراد را فراهم کنند و صرفاً به تکرار مطالب گذشته بدون ایجاد تحول در انسان محدود نشوند.

حضرت زهرا(س) الگویی فراتر از زمان و مکان است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر پایان یافتن دوره الگوبرداری از شخصیت‌های تاریخی در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته گفت: این دیدگاه صحیح نیست؛ چراکه الگوهای حقیقی، شخصیت‌هایی هستند که از نظر فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی به مرتبه رشد و کمال رسیده‌اند.

رمضانی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) به دلیل برخورداری از چنین جامعیتی برای جامعه بشری در همه دوران‌ها الگو هستند، افزود: سیره و شخصیت ایشان محدود به زمان و مکان خاصی نیست و زنان و مردان امروز نیز می‌توانند در عرصه‌های مختلف زندگی از این الگوی جامع بهره بگیرند.

وی در تشریح جایگاه زن در منظومه فکری حضرت زهرا(س) به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره نزدیک‌ترین حالت زن به خداوند اشاره کرد و گفت: هنگامی که پیامبر(ص) این پرسش را مطرح کردند، حاضران برای یافتن پاسخ به حضرت زهرا(س) مراجعه کردند و آن حضرت فرمودند نزدیک‌ترین حالت زن به پروردگارش زمانی است که در محیط خانه و در جایگاه مسئولیت‌های خانوادگی خود قرار داشته باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه این روایت نباید به معنای تقلیل جایگاه زن به انجام امور روزمره خانه تفسیر شود، اظهار کرد: خانه در نگاه فاطمی، مدرسه بزرگ تعلیم و تربیت انسان است و باید بستری برای پرورش دانشمند، مجتهد، انسان مؤمن و تکلیف‌مدار باشد.

وی افزود: مسئولیت زن در خانواده صرفاً به تهیه غذا و انجام امور روزمره محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد زمینه تربیت، معنویت، عقلانیت و نشاط در محیط خانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خانه باید کانون آرامش و امنیت عاطفی باشد

رمضانی با انتقاد از نگاه صرفاً مادی به محیط خانواده بیان کرد: ممکن است خانه‌ای از امکانات فراوان، فضای بزرگ و تجهیزات مختلف برخوردار باشد، اما از نظر عاطفی و معنوی محیطی تاریک، تلخ و افسرده داشته باشد و اعضای خانواده شناخت و ارتباط درستی با یکدیگر نداشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای سرشار از آرامش، امنیت، محبت و نشاط در خانواده خاطرنشان کرد: فرزندان باید در محیط خانه احساس امنیت کنند و اعضای خانواده در کنار یکدیگر به آرامش برسند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیره خانوادگی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: در تاریخ نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع) با نگاه کردن به حضرت زهرا(س)، غم‌ها و اندوه‌هایشان برطرف می‌شد. این سیره نشان می‌دهد زن و مادر خانواده می‌تواند در ایجاد آرامش و امنیت عاطفی نقش بنیادینی داشته باشد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین فضایی نیازمندند، افزود: خانه حضرت زهرا(س) محیطی برای تربیت انسان‌های بزرگی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ام‌کلثوم(س) بود و این موضوع جایگاه تربیتی خانواده را به‌خوبی نشان می‌دهد.

سیره فاطمی به معنای انزوای اجتماعی زنان نیست

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه با اشاره به روایت حضرت زهرا(س) درباره خیر و صلاح زنان اظهار کرد: آن حضرت در پاسخ به پرسش پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَلَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ».

رمضانی با تأکید بر ضرورت فهم صحیح این روایت افزود: این سخن باید با توجه به ضرورت حفظ حریم‌ها، شناخت محرم و نامحرم و رعایت حدود ارتباطات اجتماعی تفسیر شود و نباید آن را به معنای ممنوعیت حضور زنان در جامعه یا حذف نقش اجتماعی آنان دانست.

وی با بیان اینکه سیره فاطمی میان مسئولیت خانوادگی و کنشگری اجتماعی زنان جمع می‌کند، تصریح کرد: زنان در کنار مسئولیت مهم تربیت خانواده، می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و تخصصی نیز نقش‌آفرین باشند. در برخی حوزه‌ها، از جمله تخصص‌های مرتبط با زنان، حضور بانوان ضرورت دارد و حتی می‌تواند به یک تکلیف تبدیل شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش زنان در تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: بانوان در مقاطع ضروری در عرصه‌های دفاعی حضور داشته‌اند و علاوه بر روحیه‌بخشی به رزمندگان، در مواردی نیز مستقیماً با دشمن مقابله کرده‌اند.

وی نقش‌آفرینی زنان در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بانوان در راهپیمایی‌ها و مقاطع حساس انقلاب همواره حضور مؤثر داشته‌اند و امروز نیز مشارکت آنان در اجتماعات و میدان‌های مختلف، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

محبت اهل‌بیت(ع) باید در میدان عمل نمایان شود

رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معیارهای واقعی تشیع اظهار کرد: محبت اهل‌بیت(ع) باید در میدان عمل نمایان شود و صرفاً به ادعا و اظهار علاقه محدود نماند.

وی با اشاره به روایتی از حضرت زهرا(س) درباره جایگاه محبت آل محمد(ص) افزود: حضرت می‌فرمایند هرکس با محبت آل محمد(ص) از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است؛ اما محبت حقیقی اقتضا می‌کند انسان خواسته‌های محبوب خود را بشناسد و برای تحقق آنها تلاش کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: حضرت زهرا(س) در روایتی درباره پیروان اهل‌بیت(ع) می‌فرمایند اگر به آنچه اهل‌بیت(ع) فرمان داده‌اند عمل کنید و از آنچه نهی کرده‌اند دوری کنید، از شیعیان آنان خواهید بود؛ بنابراین تشیع تنها با ادعای محبت محقق نمی‌شود، بلکه پایبندی عملی به دستورات اهل‌بیت(ع) و پرهیز از نواهی آنان معیار اصلی پیروی است.

فهم جامع معارف دینی راهگشای جامعه بشری است

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت شناخت جامع معارف دینی خاطرنشان کرد: نمی‌توان تنها با استناد به یک آیه یا روایت درباره انسان، زن، مرد، آزادی و جایگاه اجتماعی آنان قضاوت کرد، بلکه برای رسیدن به فهم صحیح باید مجموعه آیات و روایات را در کنار یکدیگر قرار داد.

وی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ آیه در قرآن کریم درباره زن گفت: شناخت جایگاه زن نیازمند بررسی جامع آموزه‌های قرآنی و روایی است و انسان باید از خودپنداری، وهم و هواهای نفسانی فاصله بگیرد و اجازه ندهد خواسته‌های شخصی مبنای تفسیر دین قرار گیرد.

رمضانی تأکید کرد: تنها فهم عمیق و جامع از دین می‌تواند آن را به نسخه‌ای نجات‌بخش و حیات‌بخش برای بشریت تبدیل کند.

حضور ۲۵۰ شبانه مردم در میدان‌ها جلوه‌ای از غیرت دینی و ملی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) الگوی همه زنان و مردان، دختران و مادران جامعه هستند، به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اشاره کرد و گفت: حضور ۲۵۰ شبانه مردم در میدان‌ها، همراهی خانواده‌ها و حضور والدین در کنار فرزندان، جلوه‌ای از غیرت دینی و ملی، مسئولیت‌پذیری انسانی و الهی و پایبندی به آزادی، استقلال و عزت کشور است.

وی این حضور را معجزه‌ای تاریخی و انقلابی توصیف کرد و با اشاره به نقش خون پاک شهدای میناب، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم یادآور شد: در رأس این شهیدان، امام شهید قرار دارد که خون پاک او جامعه انسانی امروز را به جوشش و حرکت واداشته است.