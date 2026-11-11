به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر دومین جشنوارۀ هنر عقیق در شاهین شهر شامگاه سه شنبه برگزار شد. ناصر اسدی، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر در این آیین که در ساختمان پردیس موسیقی دانشگاه عقیق شاهین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های دانشگاه عقیق باید در مسیر توسعه فرهنگی و هنری شهر به کار گرفته شود.

وی با اشاره به رویکرد فنی و هنری این دانشگاه، فعالیت این مجموعه را فرصتی برای تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شاهین شهر دانست و بر ضرورت تعامل میان دانشگاه و مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد.

اسدی با بیان اینکه برگزاری جشنواره هنر عقیق اقدام ارزشمندی برای معرفی بیشتر این دانشگاه و توانمندی‌های آن است، به ظرفیت‌های گسترده شاهین‌شهر در حوزه هنر نیز اشاره کرد و گفت: این شهر استعدادها و قابلیت‌های فراوانی در عرصه‌های هنری دارد و امیدواریم جشنواره‌هایی از نوع عقیق، زمینه معرفی بیشتر دانشجویان، دانشگاه و توانمندی‌های هنری این شهرستان را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان شاهین شهر با تأکید بر لزوم همکاری نهادهای مختلف شهرستان برای معرفی و حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی. هنری، ادامه داد: این همکاری‌ها کمک خواهد کرد تا دانشگاه‌های شهر ازجمله دانشگاه عقیق که به صورت ویژه بر هنر نیز تمرکز دارد سهم مؤثرتری در تولید و توسعه فعالیت‌های هنری شهر و شهرستان داشته باشد.

اسدی همچنین پیوند رویدادهای دانشگاهی با جریان فرهنگی و اجتماعی شهر را ضروری دانست و تصریح کرد: ارتباط جشنواره‌ها با اتفاقات و رویدادهایی که در شهر جریان دارد اهمیت بسیاری دارد. در مقابل، شهر نیز باید بتواند از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و هنری این دانشگاه بهره بگیرد؛ چراکه تعامل دوسویه میان نهادهای شهری و مراکز دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های مؤثرتر و ماندگارتر در حوزه فرهنگ و هنر باشد.

جشنوارۀ هنر عقیق؛ فرصتی برای شکوفایی استعدادهای شاهین‌شهر

در ادامه، مهدی مجیری، مدیر ادارۀ آموزش و پرورش شاهین‌شهر، با اشاره به ظرفیت‌های هنری مؤسسه آموزش عالی عقیق، بر ضرورت بهره‌گیری نوجوانان و جوانان از فرصت‌های فراهم‌شده در این مجموعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ظرفیت‌های دانشگاه عقیق فرصتی ارزشمند برای نوجوانان و جوانان شاهین‌شهر است تا بتوانند از امکانات و بسترهای موجود برای رشد و فعالیت در حوزه هنر بهره‌مند شوند.

مجیزی با بیان اینکه شمار علاقه‌مندان به فعالیت‌های هنری در شاهین شهر قابل توجه است، افزود: برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنوارۀ هنر عقیق می‌تواند زمینه حضور بیشتر علاقه‌مندان را فراهم کند و به پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های هنری و تقویت جریان فرهنگی و هنری شاهین‌شهر بینجامد.

همچنین گل‌جهان شکرزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شاهین شهر با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان نهادهای شهری و دانشگاه‌ها، حضور مدیریت شهری در رویدادهای دانشجویی را فرصتی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان دانست.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها در هویت فرهنگی و علمی شهر اظهار کرد: دانشگاه در هر شهر، نمادی از کیفیت فرهنگی و علمی آن به شمار می‌رود. مؤسسه آموزش عالی عقیق نیز با توجه به رشته‌های هنری و فنی و ظرفیت‌های ویژه خود در حوزه هنر، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی شاهین‌شهر ایفا کند.

شکرزاده با اشاره به جایگاه جشنواره‌ها در هویت فرهنگی شاهین‌شهر، هدف از برگزاری جشنواره‌ها را فراتر از اجرای یک رویداد مقطعی دانست و گفت: جشنواره زمانی به هدف واقعی خود می‌رسد که شهروندان، دانشجویان و مردم شهر در آن مشارکت داشته باشند. سرمایه‌گذاری در این حوزه باید به پرورش و توانمندسازی نیروهایی منجر شود که در آینده بتوانند در همین شهر به بدنه فرهنگی و هنری خدمت کنند. .

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شاهین شهر با اشاره به مشارکت دانشجویان در طراحی و اجرای جشنواره هنر عقیق خاطرنشان کرد: این مشارکت نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند دانشگاه است. شاهین‌شهر باید همواره در عرصه فرهنگ و هنر بدرخشد و بخشی از این مسیر می‌تواند به دست همین دانشجویان رقم بخورد. .

وی همراهی مدیریت شهری با دانشگاه عقیق را ضرورتی در مسیر توسعه فرهنگی شهر دانست و تأکید کرد: وظیفه مدیریت شهری است که در کنار دانشگاه‌ها قرار گیرد، از فعالیت‌های آنان حمایت کند و مشوق حرکت‌های فرهنگی و هنری باشد. مدیریت شهری نیز در هر زمینه‌ای که نیاز به همکاری و پشتیبانی باشد، خود را در کنار دانشجویان و دانشگاه خواهد دانست.

جشنواره هنر عقیق؛ زمینه‌ساز پیشرفت هنر و فرهنگ

بهروز ملبوس‌باف، مستندساز مطرح اصفهان نیز در این آیین با اشاره به پیشینه هنری شاهین‌شهر و ظرفیت‌های این شهر در حوزه تئاتر و سینما، بر اهمیت برگزاری جشنواره هنر عقیق در تقویت و پیشبرد فعالیت‌های هنری تأکید کرد.

وی گفت: شاهین‌شهر خاستگاه هنرمندان توانمند و برجسته‌ای در عرصه تئاتر و سینما بوده است و بی‌تردید برگزاری چنین جشنواره‌ای می‌تواند بستری برای رشد و پیشرفت هنر در مؤسسه آموزش عالی عقیق و در سطح شهر شاهین‌شهر فراهم کند.

جشنوارۀ هنر عقیق؛ بستری برای توسعه فرهنگ و هنر

در ادامه نیز جهانگیر حمیدی، سرپرست موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی عقیق شاهین‌شهر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این رویداد، ابراز امیدواری کرد که برگزاری جشنواره هنر عقیق به تقویت همکاری میان نهادهای شهرستان به‌ویژه مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی و توسعه فرهنگی و هنری شاهین‌شهر منجر شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم این جشنواره بستری برای توسعه فرهنگ و هنر در شاهین‌شهر فراهم کند و زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان نهادهای مختلف شهرستان، باشد.

حمیدی افزود: انتظار می‌رود این رویداد علاوه بر برخورداری از دستاوردهای ارزشمند برای شهر و جامعه فرهنگی آن، به توسعه و ارتقای جایگاه مؤسسه آموزش عالی عقیق نیز کمک کند.

جشنواره هنر عقیق پیوند تجربه استادان و خلاقیت دانشجویان است

همچنین هومن نادری، مدیر گروه سینما و ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی عقیق شاهین‌شهر، با اشاره به ماهیت مشارکتی این رویداد، بر نقش دانشجویان در طراحی و اجرای بخش‌های مختلف جشنواره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره هنر عقیق حاصل فعالیت مشترک استادان و دانشجویان این مؤسسه است، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت‌های اجرایی جشنواره با مشارکت دانشجویان پیش می‌رود و کمیته‌های اجرایی آن نیز توسط دانشجویان اداره می‌شوند. در همین راستا، عادل صادقیان طراحی پوستر جشنواره را بر عهده داشته و زهرا سادات هاشمی نیز در بخش اجرای برنامه‌ها مشارکت دارد. .

نادری با تأکید بر اینکه مسئولیت دانشگاه صرفاً به آموزش محدود نمی‌شود، افزود: دانشگاه باید بستری فراهم کند تا دانشجویان بتوانند آموخته‌های خود را در عرصه عمل به کار بگیرند، تجربه کسب کنند و توانمندی‌هایشان را در معرض دید قرار دهند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی عقیق با ابراز امیدواری از اینکه استمرار فعالیت‌هایی ازنوع جشنوارۀ هنر عقیق زمینه‌ساز حضور مؤثرتر دانشجویان در فستیوال‌ها و رویدادهای گروهی هنری باشد، گفت: دومین جشنواره سالانه هنر عقیق با هدف حمایت از استعدادهای هنری و فراهم‌کردن زمینه نمایش آثار و تبادل تجربه‌های هنری، در سه بخش هنرهای تجسمی، سینما و موسیقی برگزار می‌شود. نقاشی، تصویرسازی و طراحی پوستر در بخش هنرهای تجسمی؛ فیلم کوتاه داستانی و تجربی در بخش سینما و اجرای زنده در بخش موسیقی، محورهای این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند؛ همچنین بخش ویژه دانش‌آموزان برای مشارکت و ارائه آثار هنری آنان در رشته‌های اعلام‌شده پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر این جشنواره در سه بخش هنرهای تجسمی، سینما و موسیقی و در دو گروه دانشجویی و دانش‌آموزی از ۸ تا ۱۴ آذر برگزار می‌شود.