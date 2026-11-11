به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا شاهسون، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اقدامی خیرخواهانه و برای نخستین‌بار در ورامین، یک خیر نیک‌اندیش با اختصاص ۳۵۰ پرس غذای گرم که به مناسبت برگزاری مراسم عروسی تهیه شده بود، شادی آغاز زندگی مشترک را با خانواده‌های نیازمند و تحت حمایت انجمن تقسیم کرد.

وی افزود: سنت پسندیده اطعام نیازمندان سال‌ها در مناسبت‌هایی همچون مراسم ترحیم و عزاداری مورد توجه خیران بوده است، اما این‌بار یک خانواده نیکوکار ورامینی با ابتکاری متفاوت، جشن عروسی خود را به فرصتی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تبدیل کرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان و آسیب‌دیدگان اجتماعی ورامین با قدردانی از این اقدام بیان کرد: ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، مشارکت اجتماعی و سهیم کردن نیازمندان در لحظات شادی می‌تواند به سنتی ارزشمند در میان خانواده‌ها تبدیل شود.

شاهسون خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی علاوه بر حمایت از خانواده‌های نیازمند، زمینه‌ساز تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه خواهد بود.