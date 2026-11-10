به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری، امام‌جمعه ضیاءآباد، سه‌شنبه‌شب در جمع مردم اسفرورین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در عظمت و جایگاه آن حضرت، انتخاب‌هایی بود که در زندگی انجام دادند و رضایت خداوند را بر خواسته‌های مادی و دنیوی مقدم می‌دانستند.

وی با بیان اینکه انتخاب‌های انسان در شکل‌گیری شخصیت و مسیر زندگی او نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، افزود: حضرت زهرا(س) در موضوع ازدواج نیز رضایت الهی را ملاک قرار دادند و زندگی ساده‌ای را در کنار امیرالمؤمنین علی(ع) برگزیدند؛ الگویی که می‌تواند برای خانواده‌ها و جوانان امروز راهگشا باشد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با انتقاد از افزایش تجمل‌گرایی و توقعات در ازدواج گفت: امروز برخی جوانان و خانواده‌ها با خواسته‌های مادی و هزینه‌های سنگین، مسیر تشکیل خانواده را دشوار می‌کنند؛ در حالی که با قناعت، مدیریت هزینه‌ها و اعتماد به وعده الهی می‌توان زندگی مشترک را آغاز کرد.

منصوری با اشاره به کاهش فرزندآوری و رواج سقط جنین افزود: مشکلات اقتصادی و نگرانی از تأمین هزینه‌های زندگی نباید به عاملی برای کنار گذاشتن تشکیل خانواده یا سقط جنین تبدیل شود. وی با استناد به آیات قرآن، بر ضرورت توجه به ارزش فرزندآوری و پرهیز از تصمیم‌گیری بر پایه ترس از فقر تأکید کرد.

هشدار درباره تأثیر الگوهای مجازی بر سبک زندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی محتواهای منتشرشده در فضای مجازی اظهار کرد: بخشی از پیام‌های منتشرشده در این فضا، جوانان را به فاصله گرفتن از خانواده، ازدواج و فرزندآوری تشویق می‌کند و لازم است خانواده‌ها و مسئولان نسبت به آثار چنین محتواهایی آگاه باشند.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به ترویج الگوهای زندگی غربی در فضای مجازی گفت: نباید هر آنچه در این فضا منتشر می‌شود، بدون بررسی و شناخت پذیرفته شود. به گفته وی، آزادی و حضور اجتماعی زنان در نگاه اسلام با رعایت احکام دینی و حفظ عفت منافاتی ندارد و نباید مفهوم آزادی با بی‌بندوباری یکسان تلقی شود.

منصوری در ادامه، حضرت زهرا(س) و دیگر اهل‌بیت(ع) را الگوهایی برای زندگی فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت حفظ ارتباط معنوی با آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به مقام حضرت زهرا(س) و مصائب آن حضرت، از مردم خواست در کنار بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت(ع)، ارتباط خود را با شهدا و ارزش‌های دینی حفظ کنند و در پایان نیز برای تعجیل در فرج امام زمان(عج) و عاقبت‌به‌خیری حاضران دعا کرد.