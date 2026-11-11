حجت‌الاسلام سید موسی حسینی‌مجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرستان اردستان در ماه‌های گذشته با حضور مستمر و پرشور در میدان، بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های ولایت نشان دادند.

وی افزود: حضور جوانان، بازاریان، کسبه، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، روحانیون و پیرغلامان اهل‌بیت(ع) در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی، شایسته تقدیر است.

امام‌جمعه شهرستان ایوان خاطرنشان کرد: از امام‌جمعه اردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین دهشیری، علما، ذاکران اهل‌بیت(ع) و همه خادمان مجالس مذهبی که برای برگزاری باشکوه مراسم و زنده نگه‌داشتن شعائر دینی تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

حسینی‌مجد تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در روایتی اهل‌بیت(ع) را به شجره طیبه تشبیه کرده‌اند که ریشه آن پیامبر، تنه آن امیرالمؤمنین(ع)، شاخه آن حضرت فاطمه زهرا(س) و میوه‌های آن امام حسن و امام حسین(ع) هستند و نجات انسان در گرو تمسک به این خاندان است.

وی بیان کرد: مردم اردستان به واسطه سابقه دینی، حضور علمای برجسته و محبت عمیق به اهل‌بیت(ع)، از ظرفیت ارزشمندی برخوردارند و باید این پیوند معنوی را در نسل‌های آینده نیز تقویت کنند.

امام‌جمعه ایوان ادامه داد: لازم است مجالس مذهبی در ایام محرم، صفر و فاطمیه همچون گذشته با حضور گسترده مردم برگزار شود و مساجد و حسینیه‌ها دوباره به کانون اصلی فعالیت‌های دینی و اجتماعی تبدیل شوند.

حسینی‌مجد اضافه کرد: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های وحدت، بصیرت و حمایت مردمی از نظام اسلامی است و حضور مردم در این فریضه عبادی و سیاسی، موجب تقویت جایگاه امام‌جمعه و افزایش قدرت مطالبه‌گری جامعه می‌شود.

وی یادآور شد: شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) تنها در جایگاه دختری پیامبر، همسری امیرالمؤمنین(ع) و مادری ائمه اطهار(ع) خلاصه نمی‌شود، بلکه سیره سیاسی، اجتماعی و دفاع از حق و حقیقت ایشان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه ایوان تصریح کرد: حضرت زهرا(س) با وجود برخورداری از جایگاه والای معنوی و عبادی، در حساس‌ترین مقطع تاریخ اسلام برای دفاع از امامت و ولایت وارد میدان شدند و نباید مبارزه ایشان را صرفاً به موضوع غصب فدک تقلیل داد.

حسینی‌مجد خاطرنشان کرد: دفاع از امیرالمؤمنین(ع) و حراست از جایگاه امامت، مهم‌ترین انگیزه حضرت زهرا(س) برای حضور در عرصه سیاسی بود و این موضوع درس بزرگی برای جامعه اسلامی در همه دوران‌ها به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: آیه ۱۴۱ سوره نساء، معروف به آیه نفی سبیل، بر ضرورت حفظ استقلال و جلوگیری از سلطه دشمنان بر جامعه اسلامی تأکید دارد و در صورتی که مؤمنان هویت دینی و جمعی خود را حفظ کنند، زمینه تسلط بیگانگان فراهم نخواهد شد.

امام‌جمعه ایوان اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های امروز جامعه، حفظ وحدت، استقلال و هویت اسلامی و جلوگیری از نفوذ و سلطه قدرت‌های استکباری است.

حسینی‌مجد ادامه داد: حضور مردم در میدان‌های مختلف، برخاسته از اعتقاد دینی، بصیرت و احساس مسئولیت آنان است و نباید این حضور ارزشمند را با نگاه‌های صرفاً سیاسی، حزبی یا مادی ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های معیشتی، همچنان پای ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند و همان مردمی که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم نقش‌آفرینی کردند، امروز نیز در صحنه‌های مختلف از کشور و امنیت جامعه حمایت می‌کنند.

امام‌جمعه ایوان تأکید کرد: پیشرفت‌های علمی، صنعتی، عمرانی و فناوری کشور در سال‌های پس از انقلاب، نشان‌دهنده ظرفیت جوانان ایرانی و توانمندی داخلی است و حفظ استقلال کشور نیازمند تداوم تلاش، همبستگی ملی و تقویت اعتماد عمومی است.

حسینی‌مجد در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حمایت از جایگاه رهبری گفت: مردم با حضور آگاهانه و مسئولانه خود می‌توانند در حفظ انسجام اجتماعی و استقلال کشور نقش‌آفرین باشند و امید است با عنایت الهی و دعای حضرت ولی‌عصر(عج)، شاهد عزت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی باشیم.