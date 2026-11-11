حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اشاره به اینکه طبق نص صریح قرآن خدای سبحان در همه دوران‌ها برای انسان‌ها انبیا را مبعوث کرده است تا اهل عبودیت باشند و از طاغوت اجتناب کنند، اظهار کرد: میزان تقرب انسان به ذات اقدس الهی در پیوند با عبودیت و عبادت و نیز انزجارش از سبک زندگی طاغوتی قرار دارد.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه واژه «هبوط» در قرآن ۲ بار درباره حضرت آدم و نیز جامعه انسانی استفاده شده است، ادامه داد: بعد از ماجرای خلقت، خدای سبحان به حضرت آدم و حوا فرمودند که از بهشت هبوط یابند و در زمین زندگی کنند و لذا هبوط به معنای تنزل درجه است که به واسطه تخلف و عصیان یا ترک اولی اتفاق می‌افتد.

طاهری تأکید کرد: انسان گاه در جایگاهی که نزد خدا و اهل بیت علیهم السلام دارد به واسطه گناه، هبوط و سقوط می‌کند. این گناه نه فقط در وجود انسان بلکه در شتاب جامعه دینی اثر می‌گذارد. گناه و معصیت درست همچون ریگی در کفش است که توان راه رفتن و حرکت را از انسان بگیرد و گناه، حرکت رو به کمال اجتماع را دچار کندی می‌کند.

وی با بیان اینکه هبوط گاه در جایگاه سیاسی و اجتماعی ممکن است اتفاق بیفتد، افزود: انسان به علت عملکرد خودش ممکن است گرفتار این آفت شود و جایگاهش را نزد خدا یا در اجتماع از بین ببرد و تنزل دهد.

داستان هبوط قوم موسی در قرآن

طاهری با اشاره به تعبیر قرآن درباره هبوط جامعه، بیان کرد: گاه ممکن است یک جامعه دچار هبوط در منزلت شود با این توضیح که خدای سبحان نعمت‌هایش را به انسان‌ها و جامعه عطا فرماید اما افراد شاکر و حامد نباشند بلکه بهانه برای ناسپاسی و نافرمانی پیدا کنند و از خدا و ولایت فقیه فرمانبرداری نکنند.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: قرآن کریم حکایت قومی را می‌آورد که بسیار مورد لطف و عنایت الهی بودند و تا جایی نعمت‌ها شامل حالشان شده بود که به تعبیر قرآن، ابر آسمان سایه سرشان و خوراکشان از آسمان فرستاده می‌شد اما ناسپاسی کردند. بنابراین باید گفت اگر مسئله اقتصادی یک جامعه تقویت شد دینداری آنها الزاماً تقویت نخواهد شد که اگر شده بود، ثروتمندان عالم باید دیندارترین‌ انسان‌ها می‌شدند.

طاهری تصریح کرد: البته وظیفه کارگزار دولت اسلامی تلاش برای خدمت و بهبود معیشت مردم است چرا که مردم به تعبیر پیامبر (ص)، عیال خدا هستند. بر طبق معارف روایی، بهترین کارگزار اسلامی آن است که بیشترین منفعت را به مردم برساند. بااینحال تجربه اقوام که در قرآن ذکر شده حاکی از آن است که ثروت و مکنت و نعمت الزاماً منجر به دینداری نخواهد شد.

وی افزود: قوم موسی که توصیفش در آیاتی از سوره مبارکه بقره آمده است ناسپاسی را به اوج رساندند و خطاب به پیامبرشان گفتند: ای موسی! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی‌کنیم، پس از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش را برای ما آماده کند. این قوم آنقدر بهانه‌جویی کردند که پیامبرشان آنها را رها کرد و ۴۰ سال در بیابان‌ها سرگردان و درگیر مصیبت بودند زیرا حرف ولی جامعه را نمی‌پذیرفتند و عمل نمی‌کردند.

طاهری با یادآوری اینکه امام راحل (ره) ملت ایران را برتر از مردم حجاز در عصر رسول خدا (ص) و مردم کوفه در عصر امیرالمومنین (ع) می‌دانستند، گفت: مردم ایران پای باورشان ایستادند و در میدان عمل مبارزه کردند و از آن تا پای جان دفاع کردند. مردم ایران شعار «یا حسین و «یا زهرا» را نه فقط در هیئت‌ها فریاد زدند بلکه به متن زندگی‌شان کشاندند.

حضرت زهرا با دفاع از ولایت، مانع هبوط تاریخ شدند

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه حضرت صدیقه طاهره (س) بعد از رحلت نبی خدا (ص) مقرب‌ترین انسان در ملکوت و نزدیک‌ترین به ولی خدا بودند، اظهار کرد: این بانوی بزرگوار از هبوط افراد با گناه و هبوط جامعه عصر خودشان و البته هبوط تاریخ جلوگیری کردند.

طاهری با بیان اینکه نبی خدا (ص) تمام هر آنچه لازم بود را از جانب خدای سبحان به مردم فرموده بودند، گفت: اگر نهضت تک‌نفره حضرت زهرا (س) نبود، این سخن پدر بزرگوارشان که نبوت باید در ولایت علی بن ابی طالب امتداد یابد، به فراموشی سپرده می‌شد و هبوط تاریخی اتفاق می‌افتاد.

وی گفت: در سخت‌ترین شرایط که دست مردان از ایفای رسالت بسته شده است، خداوند متعال رسالت را بر دوش زنان نهاده است. در این خصوص می‌توان به مأموریت‌های تاریخی مادر حضرت موسی یا دختران شعیب یا همسر فرعون اشاره داشت که داستان آنان در قرآن کریم ذکر شده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقط خواص مقصر نبودند بلکه افکار عمومی نیز مؤثر بود که همراهی نکردند و تحت تأثیر اخبار جعلی و تبلیغات سوء قرار گرفتند. صدیقه طاهره در آن جامعه می‌دیدند که نام علی (ع) از یادها و زبان‌ها افتاده است و هیچ‌کس حاضر به حمایت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام نبود.

نهضت تک‌نفره حضرت زهرا؛ از حماسه تا احساس

طاهری نهضت تک‌نفره حضرت زهرا را شامل دو بخش اقدام حماسی و اقدام احساسی دانست و توضیح داد: ایشان چهار خطبه حماسی ایراد کردند از جمله در مسجد مدینه، دیگری در جمع بانوان مهاجر و انصار است که زنان را خطاب قرار داده و مطالبی درباره توحید، نبوت، امامت و غصب خلافت ایراد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) گاه دست فرزندان را می‌گرفتند و به در خانه خواص برای تبیین و انذار می‌رفتند اما مردم می‌دیدند و همراهی نمی‌کردند، افزود: اینجا بود که حضرت، بیت‌الاحزان خویش را در بقیع کنار قبر پدر بزرگوارشان بنا کردند و به نقلی بین ۷۰ تا ۹۰ روز به اشک و آه و شیون پرداختند.

طاهری با تصریح اینکه مردم این وضعیت دختر پیامبر (ص) را هم می‌دیدند اما افکار عمومی همراهی نمی‌کرد تا اقدام علی (ع) مؤثر افتد، گفت: اگرچه نقش خواص کم نیست اما افکار عمومی پشتوانه اصلی ولایت و قدرت سیاسی است و عموم جامعه اگر همراهی نکند، دست ولی جامعه بسته می‌ماند.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: معارف قرآنی و روایی به ما می‌آموزند که راه بازگشت از هر هبوط و سقوطی، بازگشت به اهل بیت علیهم السلام است و توسل به حضرت زهرا و فرزندان ایشان راه نجات و تقرب‌جویی به خدای سبحان است.

طاهری گفت: حضرت زهرا (س) ۲ خط «خون و حماسه» و «اشک» را برای ما مشخص کردند تا از هبوط نجات یابیم. ما یا باید خون بدهیم یا در مصائب اهل بیت علیهم السلام اشک بریزیم و ما از سیره ایشان، تقدیم خون در جبهه‌ها و اشک در روضه‌ها را آموختیم.