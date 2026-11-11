خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ورود سامانه کم‌فشار بارشی به استان سمنان از ابتدای هفته جاری و همراهی آن با توده هوای سرد و بارشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، کاهش محسوس دمای هوا را در نقاط مختلف استان به دنبال داشته و روزهای سردی را در میانه پاییز ۱۴۰۵ رقم زده است.

همزمان با بامداد چهارشنبه، دمای هوا در بسیاری از مناطق استان از جمله فولادمحله، شهمیرزاد، دیباج، مجن، تاش، رضوان، کالپوش و بسطام به صفر و زیر صفر درجه رسید؛ موضوعی که با توجه به بارندگی‌های شب گذشته و خیس بودن سطح معابر، احتمال یخ‌زدگی و لغزندگی جاده‌های درون‌شهری و محورهای مواصلاتی را افزایش داده است.

بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تداوم هوای سرد در استان سمنان تا روز جمعه پیش‌بینی می‌شود و از روز شنبه هفته آینده به‌تدریج شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود. در این شرایط، رعایت احتیاط در رانندگی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع، ضروری است.

کاهش محسوس دمای هوا در نقاط مختلف استان

شب گذشته دامغان، شاهرود، میامی و بسطام یکی از سردترین شب‌های سال جاری را تجربه کردند. همچنین گزارش‌ها از شهمیرزاد و سرخه حاکی از حاکم شدن سرمای محسوس در این مناطق است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان صبح چهارشنبه با پوشش زمستانی از منازل خارج شدند.

با وجود تابش کم‌رمق آفتاب پاییزی، سرمای صبحگاهی به‌ویژه در مناطق مرتفع و شمالی استان همچنان محسوس است و وزش باد نیز بر احساس سرما افزوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز به‌ترتیب ۱۱ و یک درجه بالای صفر و در مرکز استان سمنان ۱۳ و چهار درجه بالای صفر خواهد بود؛ با این حال، وزش باد در این مناطق موجب می‌شود دمای هوا سردتر از ارقام ثبت‌شده احساس شود.

دامغان نیز شب سردی را پشت سر گذاشته و بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۱۳ و سه درجه بالای صفر پیش‌بینی شده است. وزش باد صبحگاهی نیز در این شهرستان ادامه دارد.

بارش برف در ارتفاعات و سرمای محسوس در مناطق شمالی

بارش برف در ارتفاعات استان، به‌ویژه در مناطق مرتفع مهدیشهر، سرخه، دامغان و شاهرود و بخش‌هایی از شهرستان میامی، با وزش باد سرد همراه شده و شرایط جوی سردی را در این مناطق رقم زده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز به‌ترتیب ۹ درجه بالای صفر و صفر درجه و در رضوان چهار درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر خواهد بود.

همچنین دمای هوای مهدیشهر هشت و یک درجه بالای صفر و شهمیرزاد هفت درجه بالای صفر و صفر درجه پیش‌بینی شده است.

در بسطام نیز کمینه دمای هوا به یک درجه زیر صفر رسیده و بیشینه دما ۱۰ درجه بالای صفر پیش‌بینی می‌شود. در مقابل، مناطق گرم‌تر استان شرایط متفاوتی دارند؛ به‌طوری‌که بیشینه و کمینه دمای گرمسار ۱۶ و هشت درجه، آرادان ۱۶ و هفت درجه و ایوانکی نیز ۱۶ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است.

هشدار هواشناسی به کشاورزان، باغداران و دامداران

برودت هوا در مناطق مرتفع استان همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که بیشینه و کمینه دمای هوای مجن برای امروز چهار درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر و در دیباج هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر پیش‌بینی شده است.

در مناطقی از استان از جمله فولادمحله نیز کاهش دما به زیر صفر درجه دور از انتظار نیست و این شرایط به‌ویژه در ساعات سرد روز و شب محسوس‌تر خواهد بود.

در پی افت ناگهانی دما، هشدارهای هواشناسی برای کشاورزان، باغداران، گلخانه‌داران و دامداران صادر شده است. بر این اساس، از فعالان بخش کشاورزی و دامپروری خواسته شده تا پایان روز جمعه تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی و افت دما به کار گیرند.

همچنین با توجه به وزش باد، گلخانه‌داران باید نسبت به استحکام سازه‌ها و ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌های خود توجه بیشتری داشته باشند.

درخواست معاون استاندار برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

فرج‌الله ایلیات، معاون استاندار سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر از شهروندان خواست با توجه به تداوم سرمای هوا در روزها و شب‌های پیش‌رو، در مصرف برق، گاز و آب صرفه‌جویی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دمای متناسب با فصل سرما در منازل و استفاده از پوشاک مناسب بیان کرد: با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌توان به بهره‌مندی همه هموطنان از نعمت انرژی، به‌ویژه گاز، کمک کرد.

در این میان، گزارش‌هایی از بروز مشکلات تأمین سوخت در برخی نقاط استان سمنان وجود دارد و در روزهای اخیر تلاش‌هایی برای سوخت‌رسانی اضطراری به این مناطق انجام شده است؛ با این حال، شهروندان خواستار نظارت مستمر مسئولان بر روند تأمین و توزیع سوخت هستند تا در شرایط سرمای شدید، مشکلی در تأمین نیازهای ضروری مردم ایجاد نشود.