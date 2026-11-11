به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «طلعت بیک مصدق اف» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران ممکن است پیامدهایی فراتر از غرب آسیا داشته باشد و امنیت منطقه دریای خزر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند نه‌تنها بر وضعیت غرب آسیا، بلکه بر وضعیت امنیتی دریای خزر نیز تأثیر بگذارد.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با اشاره به اهمیت امنیت این پهنه آبی تأکید کرد که منطقه دریای خزر مستقیماً در حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نگرانی‌هایی درباره گسترش دامنه تنش‌ها به مناطق پیرامونی و مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل منطقه ایجاد کرده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) یک ائتلاف امنیتی و نظامی متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است. این سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

نشست مشترک وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو این سازمان روز ۱۹ آبان در مسکو برگزار شد.