حدیث نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفتمین سال حضورش در سپاهان اظهار کرد: افتخار دارم که برای هفتمین سال متوالی در خدمت باشگاه بزرگ و حرفه‌ای سپاهان هستم.

وی افزود: در طول این سال‌ها موفق به کسب دو عنوان قهرمانی و یک مقام سومی با این تیم شدیم و همچنین چندین سال پیاپی عنوان برترین گلزن تیم سپاهان رو به دست آوردم.

نوروزی تصریح کرد: امیدوارم امسال هم بتوانیم با تلاش و همدلی، افتخارات بیشتری برای این باشگاه رقم بزنیم؛ سپاهان امسال نسبت به فصل گذشته با تأخیر بیشتری تمریناتش را آغاز کرد.

بازیکن سپاهان گفت: اما خوشبختانه بیشتر بازیکنان به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی و داشتن تمرینات پیش‌فصل، از آمادگی بدنی خوبی برخوردار بودند؛ در دو هفته باقی‌مانده تا شروع لیگ، تمرکز اصلی ما روی هماهنگی بیشتر بین بازیکنان و ایجاد انسجام تیمی بود.

مسیر سخت‌تری برای تکرار قهرمانی پیش رو داریم

وی ادامه داد: به مرور و با تمرکز بر برطرف کردن نقاط ضعف، شرایط تیم بهتر شد؛ البته با وجود برگزاری اردوهای تیم ملی، تمرینات باشگاهی همچنان ادامه دارد تا بتوانیم با آمادگی بیشتری در ادامه مسابقات حاضر شویم.

نوروزی با بیان این که تیم امسال ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باانگیزه و بازیکنان باتجربه است، خاطرنشان کرد: بازیکنان جوان با انگیزه و روحیه جنگندگی بالایی که دارند، در کنار تجربه بازیکنان باتجربه تلاش می‌کنند تا به هدف مشترک تیم دست پیدا کنیم.

بازیکن سپاهان گفت: البته با اضافه شدن مرحله پلی‌آف و حضور تیم‌های قدرتمند و مدعی قهرمانی، مسیر سخت‌تری پیش رو داریم؛ اما تمام تلاش ما این است که با اتحاد، همدلی و حفظ روحیه جنگندگی، برای رسیدن به هدف مشترک تیم بجنگیم.

وی با بیان این که اصفهان یکی از قطب‌های اصلی هندبال کشور و به نوعی مهد هندبال ایران است، خاطرنشان کرد: این شهر همیشه نقش پررنگی در رشد و پیشرفت هندبال داشته و در رده‌های مختلف سنی، بازیکنان ملی‌پوش زیادی را به هندبال کشور معرفی کرده است.

نوروزی تصریح کرد: از طرفی، وجود آکادمی‌ها و زیرساخت‌های باشگاه‌های بزرگی مثل سپاهان نقش بسیار مهمی در استعدادیابی، پرورش بازیکنان جوان و توسعه هندبال در اصفهان داشته و امیدوارم این روند همچنان ادامه پیدا کند.

پوشش رسانه‌ای مسابقات به رشد هندبال کمک می‌کند

بازیکن سپاهان توجه بیشتر به زیرساخت‌ها، حمایت‌های مالی و فراهم کردن امکانات مناسب‌تر برای تیم‌ها را یکی از مهم‌ترین نیازهای هندبال زنان برشمرد و گفت: همچنین لازم است که برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان انجام شود تا بتوانیم پشتوانه قوی‌تری برای تیم‌های باشگاهی و ملی داشته باشیم.

وی افزود: از طرفی، حمایت بیشتر مسئولان، اسپانسرها و مجموعه‌های ورزشی از هندبال زنان می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت این رشته داشته باشد؛ هرچقدر شرایط حرفه‌ای‌تری برای ورزشکاران فراهم شود، قطعاً انگیزه و فرصت بیشتری برای پیشرفت و افتخارآفرینی خواهند داشت.

نوروزی تصریح کرد: قطعاً حضور رسانه‌ها و پوشش خبری مسابقات نقش بسیار مهمی در دیده شدن هندبال زنان دارد؛ هرچقدر بازیکنان، تیم‌ها و مسابقات بیشتر در رسانه‌ها معرفی شوند، شناخت جامعه نسبت به این رشته بیشتر می‌شود و طبیعتاً فرصت جذب اسپانسر و حمایت‌های بیشتر هم فراهم خواهد شد.

بازیکن سپاهان گفت: به نظرم باید شرایطی فراهم شود تا خبرنگاران و عکاسان، بدون محدودیت‌های غیرضروری و با رعایت ضوابط مربوط به مسابقات، امکان حضور و پوشش خبری را داشته باشند؛ این موضوع فقط به نفع بازیکنان نیست، بلکه به رشد، توسعه و شناخته‌تر شدن هندبال زنان در جامعه هم کمک زیادی می‌کند.

برای مسابقات آسیایی آماده می‌شویم

ملی‌پوش هندبال سپاهان با بیان این که تیم ملی در حال حاضر خود را برای حضور در مسابقات آسیایی و انتخابی رقابت‌های جهانی آماده می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار است به میزبانی قزاقستان در این مسابقات شرکت کنیم که با تیم های خوب آسیا یعنی چین ژاپن هنگ کنگ و بنگلادش همگروه هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در اردوهای برگزارشده، زیر نظر کادر فنی مجرب و باعلم با سرمربیگری آقای رحیم‌زاده، روند آماده‌سازی خوبی داشتیم و به آمادگی قابل قبولی رسیدیم.

نوروزی تصریح کرد: تعدادی از بازیکنان اصلی تیم به دلیل مصدومیت نمی‌توانند ما را در این رقابت‌ها همراهی کنند؛ اما با وجود این شرایط، انگیزه و هدف ما تغییری نکرده است.

ملی‌پوش سپاهان در پایان گفت: چیزی که برای همه ما اهمیت دارد، تلاش برای رسیدن به جایگاه و سکوی مورد نظر است؛ امیدوارم با همدلی و تلاش همه اعضای تیم بتوانیم نتایج درخشانی کسب کنیم و نماینده شایسته‌ای برای هندبال کشورمان باشیم.