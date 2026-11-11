به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در یادواره فرماندهان و رزمندگان شهید نیروی هوافضای سپاه، در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) را تسلیت گفت و از نامه محبت‌آمیز سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، قدردانی کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با تجلیل از پدران و مادران، همسران صبور و فرزندان شهدا، آنان را شایسته قدردانی دانست و خدمت به خانواده‌های شهدا را کمترین کاری خواند که می‌توان برای ادای دین به آنان، انجام داد.

مروی، افزود: شهدای عزیز ما با انتخاب آگاهانه و مؤمنانه این راه، به ما عزت، افتخار، آبرو و اعتبار بخشیدند و نام ایران اسلامی و شیعی را بر بلندای تاریخ قرار دادند. ما مدیون این شهدای عزیز هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی با گرامیداشت یاد شهید حسن تهرانی‌مقدم، گفت: ایران روزگاری برای به‌دست‌آوردن چند موشک ناچار بود به کشورهای دیگر رو بیاورد و با منت از آنان موشک بگیرد. شهید تهرانی‌مقدم در همان روزها، با ایمانی استوار و اراده‌ای محکم، آرام و بی‌سروصدا، کاری را آغاز کرد که بسیاری به نتیجه رسیدن آن امید نداشتند. امروز ایران یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های موشکی جهان است.

مروی با اشاره به شهرک‌های موشکی ایران، این توان را حاصل ایمان، اراده پولادین، دانش و تخصص جوانان ایرانی دانست و افزود: برخی کشورها با پرداخت پول، موشک، هواپیما و دیگر تجهیزات نظامی خریداری می‌کنند، اما توان، جرئت یا حتی اجازه به‌کارگیری آنها را ندارند.