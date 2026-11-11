به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از یک فصل و نیم حضور در تیم فوتبال الطلبه عراق تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و با عقد قراردادی هدایت تیم الزورا را بر عهده گرفت.

در متن باشگاه الزورا آمده است: هیئت‌ مدیره باشگاه الزوراء عراق علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کرد.

منصوریان در مرحله پیش‌رو هدایت تیم الزوراء را برعهده خواهد داشت و قرار است با آغاز فعالیت خود، برنامه‌های فنی جدیدی را برای این تیم دنبال کند.

باشگاه الزوراء در بیانیه خود اعلام کرد که انتخاب منصوریان در راستای ساماندهی شرایط فنی تیم و آماده‌سازی برای رقابت‌های داخلی و خارجی پیش‌رو انجام شده است.

هیئت‌مدیره این باشگاه همچنین برای سرمربی ایرانی خود آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که او بتواند با کسب نتایج مطلوب، رضایت هواداران الزوراء را جلب کند.