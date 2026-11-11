مهشید اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب سهمیه حضور در رقابت‌ های انفرادی تنیس روی میز قهرمانی جهان گفت: این دوره مسابقات جهانی در بخش انفرادی، دوبل و میکس دوبل برگزار می‌شود و در رقابت‌ های اخیر قهرمانی آسیا که به میزبانی ازبکستان برگزار شد، بخشی از سهمیه‌ های قاره برای حضور در این رویداد توزیع شد.

وی افزود: برای کسب سهمیه باید در جمع ۳۲ بازیکن برتر قرار می‌ گرفتم و من به این واسطه صاحب سهمیه جهانی شدم. در جریان مسابقات قهرمانی آسیا و در نخستین دیدار حریفی از عربستان را شکست دادم و در جدول ۶۴ نفره نیز مقابل نماینده سنگاپور که در رده ۶۰ رنکینگ جهانی قرار داشت، به پیروزی رسیدم. پیش از این برابر این بازیکن شکست خورده بودم اما این بار توانستم با نتیجه ۳ بر صفر او را مغلوب کنم و با صعود به جمع ۳۲ بازیکن برتر، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست بیاورم.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران با تاکید بر اهمیت این اتفاق برای ورزش زنان کشور خاطرنشان کرد: تا پیش از سال ۲۰۲۰، حضور در مسابقات قهرمانی جهان برای کشورها آزاد بود و هر کشور می‌توانست نمایندگان خود را اعزام کند اما پس از آن، حضور در این رقابت‌ ها به کسب سهمیه منوط شد. در این شرایط، ندا شهسواری در یک دوره از طریق رنکینگ جهانی سهمیه گرفت و من نخستین دختر ایرانی هستم که از مسیر مسابقات انتخابی موفق به کسب سهمیه شده‌ ام.

اشتری با اشاره به تجربه حضور در ادوار مختلف مسابقات جهانی عنوان کرد: رقابت‌های سال ۲۰۲۷ سومین حضور من در بخش انفرادی قهرمانی جهان خواهد بود. البته دو حضور قبلی‌ ام مربوط به سال‌ های پیش از ۲۰۲۰ و زمانی بود که اعزام به این مسابقات به صورت آزاد انجام می‌ شد.

وی با یاداوری اینکه این دوره رقابت‌ های قهرمانی جهان اردیبهشت‌ ماه سال آینده به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد، درباره برنامه‌ های آماده‌ سازی برای حضور در این مسابقات گفت: طبیعتا انتظار دارم فدراسیون اردوها و برنامه‌ های تدارکاتی مناسبی را برای این رویداد پیش‌ بینی کند. امیدوارم با آمادگی مطلوب در مسابقات جهانی حاضر شوم، نتیجه خوبی بگیرم و بتوانم باعث افتخار باشم.

این ملی‌ پوش تنیس روی میز در ادامه با اشاره به سابقه حضورش در رقابت‌ های جهانی گفت: تاکنون در سه دوره مسابقات جهانی تیمی و دو دوره رقابت‌های انفرادی حضور داشته‌ ام و با احتساب مسابقات سال ۲۰۲۷، این ششمین تجربه جهانی من خواهد بود. برایم افتخار بزرگی است که در این دوره تنها نماینده دختران ایران هستم و تمام تلاشم را به کار می‌ گیرم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.

اشتری در پایان درباره فعالیت خود در رقابت‌ های باشگاهی نیز اظهار داشت: در لیگ ایران با تیم صنعت پتروشیمی قرارداد دارم اما مسابقات هنوز آغاز نشده است. همچنین در لیگ ترکیه بازی می‌ کنم که یکی از لیگ‌ های خوب به شمار می‌ رود و بازیکنان مطرحی از کشورهای مختلف در آن حضور دارند.