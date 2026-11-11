خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای بازخوانی ابعاد گوناگون زندگانی و سیره نورانی بانوی دو عالم است؛ شخصیتی که شناخت کامل ابعاد وجودی ایشان فراتر از توان بشری است، اما بررسی گوشه‌هایی از حیات طیبه‌شان، درس‌های بزرگی برای هدایت نسل جوان و پویندگان راه حق به ارمغان می‌آورد. تکریم بی‌نظیر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت به دخت گرامی‌شان، نه‌تنها حکایت‌گر پیوند عاطفی پدر و فرزندی، بلکه گواهی بر جایگاه والا و بلندمرتبه آن حضرت در پیشگاه الهی است.

بررسی سبک زندگی فاطمی نشان‌دهنده وجود مؤلفه‌ها و جاذبه‌های ارزشمندی است که تمسک به آن‌ها می‌تواند مسیر سعادت فردی و اجتماعی را هموار سازد. انس با کلام الهی به عنوان نخستین جاذبه، پیوندی عمیق میان انسان و حقایق هستی برقرار می‌کند؛ چنان‌که آموزه‌های قرآنی همواره محور سخنان و مواضع این بانوی بزرگوار در دفاع از ارزش‌ها و مقابله با انحرافات بوده است.

محبت و ارادت به اولیای الهی و مقام ولایت، دومین ضلع از این مثلث ارزشمند به شمار می‌رود که عشق به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تبعیت از حجت خدا را به عنوان شاخصی برای شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها ترسیم می‌نماید. در کنار این موارد، انفاق در راه خدا به عنوان سومین جاذبه، معنایی فراتر از کمک‌های مالی یافته و هرگونه توانمندی، ظرفیت و امکان در خدمت به جامعه و همنوعان را در بر می‌گیرد.

معنویت‌محوری و عبادت‌های خالصانه صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) هرگز به معنای گوشه‌نشینی و انزوا نبوده، بلکه این ارتباط عمیق با پروردگار، زیربنای اصلی مجاهدت‌های اجتماعی و توانایی تحمل سخت‌ترین هزینه‌های سیاسی و تاریخی در دفاع از حق بوده است. این پیوند استوار میان محراب بندگی و میدان مبارزه، الگویی بی‌بدیل از تلفیق معنویت و مسئولیت اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

انس با قرآن، محبت اهل‌بیت(ع) و انفاق؛ شاخص‌های اساسی سبک زندگی فاطمی

زهرا ماشینی، مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) اظهار کرد: ما عاجز از بیان کامل ابعاد شخصیتی بانوی دو عالم هستیم و تنها به برخی نکات کلیدی و درس‌آموز برای نسل جوان اشاره می‌کنیم.

مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) تکریم ویژه پیامبر اکرم(ص) نسبت به حضرت زهرا(س) را یادآور شد و افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) هرگاه به محضر حضرت زهرا(س) می‌رسیدند یا آن حضرت بر ایشان وارد می‌شدند، تمام‌قامت برمی‌خواستند و دست دخت گرامی‌شان را می‌بوسیدند؛ این امر نه صرفاً به خاطر رابطه پدر و فرزندی، بلکه نشانه جایگاه بلند و والایندۀ حضرت زهرا(س) در پیشگاه خداوند متعال بود.

وی در ادامه سه جاذبه ارزشمند زندگی از نگاه حضرت زهرا(س) را برشمرد و تصریح کرد: نخستین جاذبه، «انس با قرآن» است که ارتباط انسان با کلام الهی و خدا را شکل می‌دهد. حضرت زهرا(س) در جریان خطبه فدکیه در جمع مهاجران و انصار، سخنان خود را با آیات قرآن آغاز کردند و نسبت به دوری از قرآن و عمل نکردن به آن هشدار دادند. به فرموده آن حضرت، اگر مسلمانان قرآن را پیش‌رو و داور خود قرار می‌دادند و به آن عمل می‌کردند، هرگز خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) را مسدود نمی‌کردند، به خانه اهل‌بیت(ع) هجوم نمی‌آوردند و فدک را غصب نمی‌کردند؛ بنابراین شفّافیت قرآن و تدبر در آیات آن، شخصیت انسان را شکل می‌دهد.

ماشینی «محبت به اولیای الهی» را دومین جاذبه زندگی فاطمی دانست و گفت: نگاه به چهره رسول خدا(ص) از دیگر نکات مورداشاره است.

مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) «انفاق در راه خدا» را سومین جاذبه زندگی حضرت زهرا(س) دانست و بیان کرد: انفاق به معنای هزینه کردن آنچه در اختیار داریم در مسیر خدا و خدمت به دیگران است. نباید پنداشت که انفاق تنها به کمک مالی محدود می‌شود، بلکه هر توانایی، امکان و ظرفیتی که انسان در اختیار دارد می‌تواند در خدمت جامعه قرار گیرد.

عبادت حضرت فاطمه (س) زیربنای مجاهدت اجتماعی و دفاع از ولایت است

حجت‌الاسلام محمدعلی لطفی‌یزدی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ایام فاطمیه با تأکید بر اینکه سیره صدیقه طاهره (س) الگویی جامع است، به گزارش‌های مربوط به عبادت‌های حضرت فاطمه (س) و ادعیه، تسبیح‌ها و روایت‌های نقل‌شده از ایشان پرداخت و اظهارکرد: این موارد به‌تنهایی نشان‌دهنده یک زندگی به‌شدت معنویت‌محور است، اما نکته کلیدی در این میان، سنخ عبادت آن حضرت است که پیوند عمیقی میان خلوت فردی و آگاهی اجتماعی برقرار می‌کند. عبادت ایشان از سنخ عبادتی نیست که فرد را در انزوا و گوشه‌نشینی محض نگاه دارد؛ بلکه به‌گونه‌ای است که ظرفیت تحمل هزینه‌های اجتماعی را در انسان می‌سازد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه افزود: تلاقی این ادعیه و اذکار با حضور ایشان در صحنه حق‌طلبی، نشان می‌دهد که عبادت فاطمه (س) در واقع «آماده‌ساز حرکت» بوده است. او با تکیه بر این پیوند عمیق میان محراب و معرفت، توانست در سخت‌ترین لحظات تاریخ، از موضع خود در برابر قدرت‌های زمانه بایستد. در حقیقت، قدرت استدلال در خطبه‌ها، ریشه در تسلیم مطلق در برابر خدا دارد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، عبادت آن حضرت، نه یک عمل تک‌بعدی و جدا از زندگی، بلکه زیربنای همان «مجاهدت اجتماعی» بود که در صحنه‌های تاریخی از او دیده می‌شود و این جمع میان محراب و میدان، درسی بزرگ برای محبین اهل‌بیت (ع) است.

حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) الگویی جامع برای دفاع از ولایت و مقاومت در برابر جنگ نرم دشمن

حجت‌الاسلام مهدی زراعتی، استاد تبلیغ و اخلاق حوزه علمیه ضمن گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت انتخاب الگو در زندگی انسان‌ها اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم افراد مختلفی را به عنوان اسوه و الگو معرفی فرموده است، اما در بین حضرات معصومین (علیهم‌السلام)، تنها کسی که الگوی ائمه بزرگوار است، وجود نازنین حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌باشد؛ چنان‌که امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) فرمودند که دختر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بهترین الگو برای من است و امام عسکری (علیه‌السلام) نیز فرمودند که ما حجت‌های خدا بر مردم هستیم و مادر ما حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) حجت خدا بر ماست.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه سیره زندگانی آن حضرت باید اسوه و الگوی دختران و زنان جامعه باشد، افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) مسئله حجاب و عفت فاطمی است؛ مانند جریان مواجهه آن حضرت با فرد نابینا که نشان‌دهنده‌ی اوج حیا و عفت است. در شرایط کنونی نیز که دشمن جنگ تمام‌عیار فرهنگی و نرم را علیه ملت ایران آغاز کرده، تلاش برای ترویج بی‌عفتی و کشف حجاب را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی این توطئه‌ها خاطرنشان کرد: تاریخ استعمار نشان می‌دهد که ابرقدرت‌های جهانی برای چپاول کشورها همواره در کنار جنگ سخت، جنگ نرم را با محوریت مبارزه با عفت و حجاب آغاز کرده‌اند؛ چنان‌که در کتاب «الجزایر بی‌حجاب» اثر فرانس فانون تصریح شده است که استعمارگران برای نابودی مقاومت ۱۲-۱۳۰ ساله مردم الجزایر، تلاش برای کشف حجاب زنان را در اولویت قرار دادند.

زراعتی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم افشای دست‌های پشت‌پرده استعمار در مسئله کشف حجاب، بیان کرد: همان‌گونه که حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) با رعایت کامل عفت و حجاب، در دفاع از ولایت در سطح جامعه حضور یافتند و خطبه خواندند، امروز نیز بانوان و دختران عزیز می‌توانند با حفظ حریم عفت و حجاب، در عرصه‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کرده و حماسه‌ای فاطمی در دفاع از ولایت بیافرینند.