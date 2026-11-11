به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و با تلاش ناصر سپاهی، سرپرست حوزه قضایی شهرستان سیب و سوران و همراهی بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، اختلافات میان دو طایفه در روستای کنت به صلح و سازش انجامید و چهار پرونده قتل عمدی تعیین تکلیف شد.

این مراسم با حضور سرپرست حوزه قضایی سیب و سوران، اعضای شورای تأمین، بزرگان و معتمدان محلی و خانواده‌های اولیای دم برگزار شد و تلاش‌ها برای پایان دادن به اختلافات و برقراری آرامش میان دو طایفه به نتیجه رسید.

گذشت؛ پایانی بر اختلافات چند پرونده قتل

سپاهی در این مراسم با قدردانی از گذشت خانواده‌های اولیای دم و تلاش بزرگان و معتمدان محلی اظهار کرد: گذشت و بخشش در شرایط دشوار، جلوه‌ای ارزشمند از بزرگواری، کرامت انسانی و نوع‌دوستی است و می‌تواند به پایان اختلافات و جلوگیری از تداوم تنش‌ها و کدورت‌ها در جامعه کمک کند.

وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از اقدامات صلح‌جویانه در چارچوب قانون افزود: ریش‌سفیدان، بزرگان و معتمدان محلی نقش مهمی در ایجاد تفاهم، تقویت همبستگی اجتماعی و حل‌وفصل اختلافات طایفه‌ای دارند و استمرار این تلاش‌ها می‌تواند به گسترش فرهنگ صلح و سازش کمک کند.

در ادامه این مراسم، خانواده‌های اولیای دم با تأکید بر اهمیت گذشت، حفظ آرامش و جلوگیری از تداوم اختلافات، رضایت خود را برای طی مراحل قانونی سازش اعلام کردند.

این اقدام با مشارکت دستگاه قضایی و معتمدان محلی، گامی در راستای کاهش تنش‌های طایفه‌ای، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در شهرستان سیب و سوران به شمار می‌رود.