به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، بوشهر و فارس بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌ها افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد-طالقان، پاوه-مریوان در محدوده گردنه تته، چلگرد-دهستان موگویی در محدوده گردنه عسل‌کشان و وازک-بلده مسدود هستند.