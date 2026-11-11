به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ فدایی، در نشست خبری با خبرنگاران که با حضور اعضای هیئت‌مدیره و معاونان مؤسسه و جمعی از بازنشستگان و مشارکت‌کنندگان این صندوق در تالار خیام دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان برگزار شد، اظهار کرد: کمتر از ۶ ماه از آغاز مسئولیتم در این مجموعه می‌گذرد، اما با شجاعت در مقابل خبرنگاران قرار گرفته‌ام تا به پرسش‌های آنان پاسخ دهم.

افزایش سهم نیروهای بومی در انتصابات صندوق

وی با اشاره به موضوع انتصابات و استفاده از نیروهای بومی افزود: بومی بودن نیروها به این معنا نیست که تمام ساختار صندوق باید در اختیار نیروهای بومی قرار گیرد؛ البته نیروهای بومی همواره در این صندوق حضور داشته‌اندو ما در انتصابات، سهم و ظرفیت نیروهای بومی را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس با بیان اینکه در برابر رانت‌ها ایستادگی کرده است، تصریح کرد: من در مقابل رانت‌ها ایستاده‌ام و بابت این موضوع نیز هزینه می‌دهم.

وی ادامه داد: معیار و ملاک ما در ارزیابی عملکرد مجموعه، صورت‌های مالی است و با هیچ‌یک از افراد یا عوامل مدیریتی پیمان و تعهد خاصی نداریم.

فدایی، با تأکید بر اینکه صندوق بازنشستگی را بخشی از خانواده خود می‌داند، گفت: من این مجموعه را بخشی از خانه پدری خود می‌دانم و فرزند یکی از بازنشستگان صندوق هستم‌؛ امروز گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات و صدای بازنشستگان وجود دارد.

توضیحات فدایی درباره فیش‌های حقوقی نجومی

وی با اشاره به حواشی مطرح‌شده درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران اظهار کرد: ارقام منتشرشده در فیش‌های حقوقی درست بوده، اما مربوط به سال ۱۴۰۴ و دوره مدیریت مدیرعامل قبلی است‌.

وی ادامه داد: این فیش‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری مس مربوط می‌شود و قراردادهای مربوط به آن نیز در زمان مدیرعامل پیشین منعقد شده است.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ادامه داد: کمتر از دو ماه پس از آغاز مسئولیتم، طی نامه‌ای موضوع قراردادها و فیش‌های حقوقی نجومی را به حراست صندوق اطلاع دادم و اعلام کردم که از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ قرارداد و فیش حقوقی نجومی در شرکت وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در مجموعه صندوق بازنشستگی مس در گذشته، حال و آینده اتفاقات مهمی رخ داده و خواهد داد، افزود: زمین بلوار هوانیروز ۴۵ سال در آن محل قرار داشته و در طول شش ماه مسئولیت خود، سه بار با بازنشستگان نشست و گفت‌وگو داشته‌ام که نشست امروز با خبرنگاران نیز در همین راستا برگزار شده است.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس در ادامه درباره پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: در پروژه تغلیظ ۳ و ۴ قرار است ظرفیت تولید افزایش یابد.

زمین هوانیروز خط قرمز صندوق بازنشستگی مس است

فدایی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زمین هوانیروز گفت: برای گرفتن حتی گوشه‌ای از این زمین باید از روی جنازه من عبور کنند؛ چراکه این زمین خط قرمز صندوق بازنشستگی است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف مالکیت این زمین افزود: سال گذشته شورایی در استان کرمان تشکیل شد و چند امضای محکم نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن، سند این زمین باید صادر شود.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس تأکید کرد: مطمئن باشید پس از بازدید رئیس‌کل دادگستری از این زمین، جلسه‌ای دوجانبه با استاندار کرمان به مدت بیش از دو ساعت برگزار کردم و این موضوع برای من اهمیت ویژه‌ای داشته است.

وی خطاب به بازنشستگان مس گفت: انشاالله این زمین به‌طور کامل متعلق به شما خواهد بود و موضوع از طریق تعامل مناسب با مجموعه استان در حال پیگیری است.

واگذاری دارایی‌های صندوق به شرکت مس

فدایی، در ادامه با اشاره به برنامه‌های اقتصادی صندوق و واگذاری دارایی‌ها بیان کرد: طرحی برای واگذاری عمده شرکت‌ها و دارایی‌های صندوق به شرکت مس در دستور کار داریم و در این زمینه، کارشناسی تمام دارایی‌ها انجام خواهد شد تا امکان واگذاری آن‌ها به شرکت مس فراهم شود.

وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه صندوق در حال طی مراحل بورسی شدن هستند و طی شش ماه گذشته، سه شرکت موفق به دریافت پذیرش برای ورود به بورس شده‌اند.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس با اشاره به برنامه‌های مربوط به سهام این مجموعه گفت: برنامه ما این است که با واگذاری دارایی‌ها به شرکت مس، یک درصد سهام فملی دریافت کنیم.

توقف پرداخت‌های ورزشی و مسئولیت اجتماعی صندوق

فدایی، همچنین درباره حمایت مالی از باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی تصریح کرد: هیچ‌گونه منابع ریالی از صندوق بازنشستگی به هیچ باشگاه یا مجموعه ورزشی اختصاص داده نمی‌شود.

وی افزود: در مجمع امسال، میزان پرداختی صندوق و تمام شرکت‌های زیرمجموعه آن در حوزه مسئولیت اجتماعی صفر خواهد بود و هیچ پرداخت ریالی در این زمینه نخواهیم داشت.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس با بیان اینکه این صندوق هیچ معوقه‌ای به شرکت مس ندارد، اظهار کرد: برای ارتقای خدمات رفاهی و درمانی بازنشستگان، درمانگاه حافظ در رفسنجان راه‌اندازی شده و این مرکز هفته آینده افتتاح می‌شود تا خدمات مطلوب‌تری به بازنشستگان ارائه دهد.

بیش از ۷۰ درصد ذخایر مس کشور مربوط به کرمان است

فدایی، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه صنعت مس گفت: بیش از ۷۰ درصد مس کشور مربوط به استان کرمان است و این ظرفیت باید در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اشتغال و توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد.

اولویت جذب نیرو با فرزندان بازنشستگان است

وی درباره سیاست‌های جذب نیروی انسانی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نیز بیان کرد: اعلام کرده‌ایم که شرکت‌ها حق جذب نیرو خارج از سیستم تعیین‌شده را ندارند و اولویت جذب با فرزندان بازنشستگان است.

مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ادامه داد: اولویت ما جذب فرزندان بازنشستگان است، اما میزان و نوع نیاز نیروی انسانی بر اساس درخواست و نیاز اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها تعیین می‌شود.

فدایی، تأکید کرد: اگر حتی یک نفر از بستگان من در هر درجه‌ای در مجموعه صندوق حضور داشته باشد، به این معناست که در حق مجموعه اجحاف کرده‌ام.

وی در پایان با اشاره به موضوع نمایشگاه جنوب‌شرق گفت: نمایشگاه جنوب‌شرق کرمان به دلیل شرایط جنگ، موقعیت مکانی و لوکیشن آن، به هیچ عنوان نمی‌تواند کاربری اجرایی داشته باشد.