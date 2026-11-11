به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در ۴۳ مدرسه استثنایی استان خبر داد و اظهار کرد: این انتخابات با شعار «شورای دانش‌آموزی، پرچم‌دار حل مسئله برای ایران مقتدر» و با هدف تقویت نقش دانش‌آموزان در فرآیند تصمیم‌گیری مدارس برگزار شد.

وی با اشاره به جایگاه شوراهای دانش‌آموزی در تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: مشارکت دادن دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه، از جلوه‌های عملی دانش‌آموزمحوری است و این فرصت در مدارس استثنایی نیز برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه انتخابات در دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول، پیش‌حرفه‌ای و کاردانش برگزار می‌شود، گفت: دانش‌آموزان از پایه سوم ابتدایی به بالا امکان داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای دانش‌آموزی را دارند و تعداد اعضای شورا نیز متناسب با جمعیت هر مدرسه تعیین می‌شود.

خانی با تأکید بر توانمندی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی تصریح کرد: حضور این دانش‌آموزان در شوراهای مدرسه، فرصتی برای بروز استعدادها و تقویت اعتمادبه‌نفس آنان است و زمینه مشارکت فعال‌ترشان در فعالیت‌های جمعی را فراهم می‌کند.

وی مدارس استثنایی را بستری مهم برای شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و افزود: شوراهای دانش‌آموزی با فراهم کردن زمینه تعامل میان دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه، به تقویت مهارت‌های ارتباطی، زندگی اجتماعی، همدلی و کار گروهی کمک می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان، توسعه مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌ها، تبادل تجربه، تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و اجتماعی و ایجاد ارتباط دوسویه با مسئولان مدرسه را از مهم‌ترین اهداف تشکیل این شوراها برشمرد.

خانی در پایان با اشاره به نقش تربیتی انتخابات شوراهای دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: این شوراها فرصتی برای مشارکت عملی دانش‌آموزان در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و هنری مدارس است و از طریق آن، روحیه مسئولیت‌پذیری و فعالیت گروهی در میان دانش‌آموزان تقویت می‌شود.