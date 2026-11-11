به گزارش خبرنگار مهر، حوزه علمیه خواهران ریحانةالنبی(س) شامگاه سه شنبه میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس شد.

حضور پیکر مطهر این شهید گمنام در ایام فاطمیه و عزاداری بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س)، حال‌وهوای معنوی و ویژه‌ای به این مراسم بخشید و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و سیره اهل‌بیت(ع) فراهم کرد.

این مراسم با مداحی و ذکر مصیبت در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) همراه بود و حاضران با عزاداری و ابراز ارادت به ساحت بانوی دو عالم، یاد و خاطره شهدای والامقام را نیز گرامی داشتند.

در ادامه، طلاب و حاضران با قرائت زیارت عاشورا، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا(ع) و شهدای راه حق ابراز کردند.

در پایان نیز پیکر مطهر این شهید گمنام با بدرقه حاضران و در فضایی آکنده از معنویت، اشک و دلدادگی از حوزه علمیه خواهران ریحانةالنبی(س) خارج شد.

پیکر مطهر سه شهید گمنام ۱۸ آبان ماه وارد سنندج شد و مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفت، عطر حضور شهدا در روزهای اخیر در مراکز مختلف استان از جمله دانشگاه کردستان و تعدادی از شهرهای استان پیچید و با برنامه‌های معنوی همراه شد.