به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی «مهوا»، انیمیشن «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی، با آغاز نمایش آنلاین در ایران، در دسترس خانواده‌ها و علاقه‌مندان به سینمای انیمیشن قرار می‌گیرد.

عرضه این اثر در شبکه نمایش خانگی ایران، همزمان با ادامه برنامه پخش بین‌المللی آن انجام می‌شود. اکران سینمایی «افسانه سپهر» در روسیه همچنان ادامه دارد و روند عرضه آن در کشورهای حوزه قفقاز نیز به‌تازگی آغاز شده است. همچنین نمایش آنلاین این انیمیشن در بازار روسیه، مرحله دیگری از برنامه توزیع آن خواهد بود که به‌زودی آغاز می‌شود.

مخاطبان انیمیشن می‌توانند این اثر ماجراجویانه را به زبان فارسی یا با دوبله ترکی تماشا کنند. ارائه همزمان این ۲ نسخه، امکان انتخاب زبان تماشا را برای مخاطبان فارسی‌زبان و ترک‌زبان فراهم می‌کند.

«افسانه سپهر» پیش‌تر در رویدادهای بین‌المللی، افتخاراتی از جمله جایزه طلایی «رمی» آمریکا و جایزه اصلی جشنواره «تانزانایت» تانزانیا را کسب کرده است. گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب نیز بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی همراه با عرضه این اثر بوده است.

نمایش آنلاین «افسانه سپهر» محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا با نسخه‌های فارسی و ترکی، از چهارشنبه ۲۰ آبان‌ در فیلیمو آغاز شد.