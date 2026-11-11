به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان بر ضرورت رفع کمبود آرد و تأمین و توزیع به‌موقع سهمیه نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم مردم در تأمین نان مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

مقاتلی با نقد نسبت به وجود برخی ناهماهنگی های اخیر اظهار کرد: آرد مورد نیاز نانوایی‌ها باید به‌موقع تأمین و ارسال شود و بر توزیع آن نظارت مستمر صورت گیرد چرا که هرگونه تأخیر در توزیع آرد می‌تواند موجب تعطیلی نانوایی‌ها و افزایش نارضایتی مردم شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین و توزیع آرد افزود: دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، زمینه رفع کمبودهای احتمالی را فراهم کنند تا روند پخت و عرضه نان در سطح شهرستان بدون وقفه ادامه داشته باشد.

فرماندار دشتی همچنین بر نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها تأکید کرد و خواستار بررسی وضعیت فعالیت واحدهای نانوایی و جلوگیری از تعطیلی‌های احتمالی شد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: برگرفته از نگاه خاص دولت چهاردهم، تأمین نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، از اولویت‌های مهم شهرستان است و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری از بروز مشکل در این زمینه تلاش کنند.