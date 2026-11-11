به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ روز گذشته و در حاشیه دومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه؛ با گریگوری بوریسنکو، معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه و هماهنگی در مجامع بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

تأکید بر همکاری‌های مشترک و حمایت متقابل در ITU

هاشمی در این دیدار با محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی، بر ضرورت حفظ ماهیت تخصصی و غیرسیاسی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و تمرکز این نهاد بر مأموریت‌های فنی و حرفه‌ای خود تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های دو کشور در چارچوب اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، بریکس و سازمان همکاری شانگهای، خواستار حمایت روسیه از اسناد و قطعنامه‌های پیشنهادی ایران در اجلاس شد و حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی روسیه برای عضویت در شورای ITU و هیئت مقررات رادیویی را اعلام کرد.

برگزاری نشست مشترک و توسعه همکاری‌های فناورانه

وزیر ارتباطات، برگزاری ششمین نشست کارگروه مشترک همکاری‌های تخصصی ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ را فرصتی برای پیگیری پروژه‌های مشترک و تعیین برنامه‌های اجرایی دانست.

برگزاری فوروم تخصصی با حضور شرکت‌های فناور دو کشور، بررسی امکان ایجاد پارک فناوری اطلاعات مشترک و توسعه همکاری در حوزه امنیت سایبری، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

استقبال روسیه از توسعه همکاری‌های دوجانبه

معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، بر اهمیت استمرار تعاملات و گسترش همکاری‌های تخصصی میان دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

گریگوری بوریسنکو، با قدردانی از مواضع و حمایت‌های ایران در مجامع بین‌المللی، همکاری دو کشور در چارچوب نهادهایی همچون اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، بریکس و سازمان همکاری شانگهای را فرصتی برای پیگیری موضوعات مشترک دانست و بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها تأکید کرد.

او همچنین از پیشنهاد برگزاری ششمین نشست کارگروه مشترک همکاری‌های تخصصی ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ استقبال کرد و آن را فرصتی برای بررسی زمینه‌های همکاری، پیگیری پروژه‌های مشترک و تدوین برنامه‌های اجرایی دو کشور دانست.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدارهای دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محورهای این سفر است.