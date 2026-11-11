به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده های آنان می توانند روز پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با رئیس و معاونین سازمان در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا و به طور همزمان با معاونین وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکزنظارت همگانی ۱۹۷ استان ارتباط برقرار کنند.

جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با رئیس و معاونین سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونین وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ها درسراسر کشوردر مرکز نظارت همگانی فرماندهی انتظامی استان از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح ارتباط برقرار کنند.

مشمولان متقاضی ملاقات مردمی در سازمان وظیفه عمومی فراجا می توانند برای دریافت نوبت اینترنتی ملاقات مردمی ،از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب گزینه نوبت دهی اینترنتی، وارد سامانه سخا شده و از طریق گزینه انتخاب نوبت، روز و ساعت حضور خود در برنامه ملاقات مردمی سازمان را انتخاب کرده و در نهایت پیامک نوبت دهی برای مشمول ارسال می شود.

حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است.

مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.